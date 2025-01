David Key plánuje SVADBU: Romantické ZÁSNUBY... S BÝVALÝM extravagantného Slaytiiinu!

David Key (Zdroj: Ján Zemiar)

David Key plánuje SVADBU: Zásnuby s BÝVALÝM extravagantného Slaytiiinu! (Zdroj: archív DK)

Od vzťahu s exfarmárom Minhom, robil David Key v otázke svojich vzťahov tajnosti. Dlhšie naznačoval, že je v jeho živote niekto, koho miluje, no jeho identitu verejnosti neodhalil. Až teraz... Cez týždeň sa v spoločnosti objavil po boku mladého muža, konkrétne na premiére erotického thrilleru Babygirl s Nicole Kidman.

A ako sa nám podarilo zistiť, ide o jeho nového priateľa Frederika, ktorý v minulosti tvoril pár s extravagantným influencerom Adamom Nemečkom alias Slaytiiinom. „My sme spolu už dlhšie, tajili sme to asi pol roka, kvôli ľuďom. Poznáme sa už 5-6 rokov a vždy som oňho mal záujem. A už sme sa aj zasnúbili na Štedrý večer,“ prekvapil nás svojimi slovami David.

(Zdroj: Archív DK)

„Bolo to krásne, pri vianočnom stromčeku, bola tam celá jeho rodina. No a práve sa chystáme, 5. februára letíme na Miami, takže budeme mať medové týždne,“ prezradil nám spevák s tým, že konečne našiel to, čo celý hľadal. „Naše rodiny sa poznajú, navštevujú sa, boli sme spolu už na Malte, v Afrike sme boli zariaďovať môj byt, bude aj spolumajiteľ,“ dodal David a podelil sa s nami aj o video z romantického momentu.

Ten sa okrem iného čoskoro chystá aj do boxerského ringu organizácie Celebrity Combat. Tam si 21. februára 2025 zmeria svoje sily so Samuelom Pažickým. Lístky na podujatie zakúpite v sieti Predpredaj.sk.