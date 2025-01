Nasr*la sa! Staršia sestra (57) Simony Krainovej SCHUDLA 12 kíl: Kvôli TOMUTO drsnému vyjadreniu!

(Zdroj: Profimedia)

V novembri sme na Topkách písali o mediálnej vojne, ktorú viedli Simona Krainová a jej staršia sestra Yvona Maléřová. Dôvodom bol fakt, že slávnejšia zo sestier sa rozhodla prísť na trh s rovnakým produktom, ktorý už niekoľko rokov vyrába aj Yvonina firma. Vytočil ju navyše fakt, že Simona vyhlasovala, že podobný produkt jej na českom trhu chýbal, a tak si ho musela vyrobiť sama.

Ktovie, či aj tento konflikt prispel k Yvoninej zmene životného štýlu. Aktuálne sa totiž pýši novou postavičkou. A netají, že ju motivovalo drsné vyjadrenie na jej osobu. Skrátka sa nasr*la sa začala makať. „Vek 57 rokov, výška 175, váha 62 kg. Behám minimálne 4x týždenne a veľmi neriešim za ako dlho, ale ako dlho. Cvičím doma a 1x týždenne s trénerkou. Pretože sa mi potom behá lepšie,“ prezradila schudnutá Yvona.

Opísala tiež, že je, čo dom dal, ale neprejedá sa a sústredí sa skôr na to, čo jej dodáva energiu. „Tiež do seba cpem výživové doplnky a proteíny. Pretože už viem, čo moje telo v mojom veku neprodukuje a čo fakt potrebuje. Spím 7 hodín denne a o 21:30 väčšinou večierka,“ pokračovala s tým, že si denne na seba urobí čas, bez akýchkoľvek výhovoriek.

A čo ju k zmene životného štýlu viedlo? „Tak pohľad do zrkadla, to je jasné, ale potom ma tiež niekto fakt nasr*l. A hovorím Nasr*l, pretože inak to povedať, tak to nemá tie správne gule. Veta "škoda, že si leňoch, pretože si celkom pekná baba" to bolelo,“ dnes však práve tomuto vyjadreniu vďačí za svoju novú postavičku.