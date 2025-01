Ťažké PRIZNANIE českej hviezdy (65): Úplne prišiel o zrak!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Český rocker Aleš Brichta (65) dnes už vôbec nevidí. Pred 49 rokmi prišiel pri nehode o ľavé oko, no a to pravé časom postihol sivý zákal. Ten postupuje tak agresívne, že dnes už spevák nevidí. Na pódium ho musela priviesť manželka!

Na českú scénu sa pri príležitosti 30. výročia vrátilo legendárne predstavenie Jesus Christ Superstar. Ide síce o koncertnú verziu, no s pôvodnými hercami. Na pódiu sa objavil aj hudobník Aleš Brichta z kapely Arakain, ktorý v muzikáli stvárnil postavu Piláta. No diváci si hneď všimli, že na tom zdravotne nie je najlepšie...

Na javisko ho musela priviesť manželka. Aj preto vraj ponuku objaviť sa na koncerte dlho zvažoval. Dnes už totiž spevák vôbec nevidí. „Ale keď mu Mareš sľúbil, že na pódium pôjde len dvakrát, a to na pesničku a na ďakovačku, Aleš kývol. Vedel síce, aký rozruch vyvolá jeho doprovod, ale povedal si, že aspoň je pravda vonku,“ prezradil Blesku zdroj z produkcie predstavenia, ktoré organizuje Leoš Mareš.

Brichta mal so zrakom problém už od svojich 16 rokov. Vtedy pri nehode prišiel o ľavé oko. Lekári mu tvár zošívali 70 stehmi, no oko mu už nezachránili. Odvtedy nosí protézu... No a pravé oko mu po rokoch postihol sivý zákal, ktorý postupuje tak agresívne, že dnes už nevidí. „Pred 5 rokmi mi operovali sivý zákal a mal som aj hematom na hlave, od čoho mám poškodené zrakové centrum. S tým nič nenarobím,“ povedal Brichta.

Aleš Brichta s manželkou (Zdroj: Profimedia)