Patejdlov (†68) POHREB: Dorazil NEPOZVANÝ Babiš... Pohľad na Vašovu MAMU trhá srdce!

Blízki aj verejnosť sa včera lúčili s Vašom Patejdlom. (Zdroj: Herminapress)

PRAHA - V stredu o 14. hodine popoludní sa v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove konala rozlúčka s legendárnym Vašom Patejdlom (†68). Prišlo mnoho smútiacich, no priamo dovnútra sa dostala len hŕstka pozvaných. Tým nebol český politik Andrej Babiš (68), no napriek tomu dorazil. A pohľad na zronenú mamu slovenského hudobníka trhá srdce!

Jedenásť dní po náhlom úmrtí legendárneho slovenského hudobníka Vaša Patejdla sa v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove konala posledná rozlúčka. Rozlúčiť sa s ním mohli všetci - priatelia a blízki, ale aj fanúšikovia. No len tí, ktorí dostali osobné pozvanie, mohli ísť aj do vnútra kláštora.

Každý z nich sa navyše musel pristaviť pri hosteske, ktorá skontrolovala, či sú na zozname smútočných hostí a až potom mohli pokračovať na svoje miesto v bazilike, ktoré mali vopred určené. No to zrejme netušil český politik Andrej Babiš. Ten sa s Vašom Patejdlom chcel rozlúčiť tiež, no zjavne nemal pozvánku... Pri vstupe do obradnej siene tak narazil na komplikácie.

Andrej Babiš (Zdroj: Herminapress)

Andrej Babiš (Zdroj: Herminapress)

Hosteska ho zastavila a nechcela pustiť ďalej, kým si u nadriadených neoverí, či môže. Do baziliky politika napokon vpustili, no až po niekoľkých minútach overovania. Pozvanie naopak dostala Sisa Lelkes Sklovská, ktorej, prekvapivo, nerobil garde manžel Juraj Lelkes, ale istá mladá žena. Rozlúčku s Vašom Patejdlom niesla veľmi emotívne a hneď pri príchode sa neubránila slzám.

Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Herminapress)

Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Herminapress)

No úplne najťažšie smútočnú udalosť znášali bez pochýb jeho najbližší. Hneď v prvých radoch baziliky sedeli vdova po Patejdlovi, jeho synovia, sestra... No úplne najviac trhal srdce pohľad na spevákovu mamu Otíliu. Nie je totiž nič horšie, ako keď rodič prežije svoje dieťa.

V prvých radoch sedeli Patejdlovi najbližší. (Zdroj: Herminapress)

(Zdroj: Ján Zemiar)