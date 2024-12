Patrik Herman (Zdroj: Maarty von B)

Čo je teda pre sympatického moderátora úsmev? „Úsmev vlastne znamená to, čo teraz. Dobrá nálada a úsmev dokáže veľakrát zachrániť situáciu. Možno aj s tým úsmevom sa dajú niektoré veci, ktoré sú na prvý pohľad ťažko riešiteľné, zvládnuť ľahšie. Je to dôkaz toho, že aj v dnešnej dobe si treba nájsť dostatočne veľa dôvodov na úsmev, aby bol život o niečo jednoduchší, o niečo krajší,” prezrádza Herman. A keďže chce aj on sám vidieť úsmev na tvárach ľudí, pravidelne sa zúčastňuje benefičného vianočného koncertu Úsmev ako dar, ktorý vyčarí tú pravú vianočnú atmosféru 23. decembra o 11.55 na Jednotke.

Pri svojej práci však dôvod na úsmev nemá vždy, práve naopak. „Asi najčastejšie mi úsmev mrzne na tvári vtedy, keď vidím, ako si ľudia dokážu robiť zle, ako si dokážu ubližovať. Je to smutné, a vtedy vás naozaj prechádza aj úsmev, keď vidíte, že to si ľudia robia navzájom,” priznáva moderátor, ktorý svojou prácou doslova žije. „Tie príbehy, my nimi žijeme – sviatok, piatok, sobota, nedeľa, po večeroch. Rozmýšľame, hľadáme náhradné riešenia... To je práca na 24/7,” opisuje náročnú profesiu, ktorá ho rozhodne nenecháva chladným a veľkým zadosťučinením sú pre moderátora prípady, kedy sa podarí niečo vyriešiť alebo podať pomocnú ruku. O tú však ľudia žiadajú omnoho častejšie, než by ste si mysleli. Zo slov obľúbeného moderátora budete poriadne prekvapení! Toto sa mu naozaj deje?

Patrik Herman je bútľavou vŕbou Slovákov: Aj rodina sa mu čuduje, čo robí v uliciach (Zdroj: NL/TH)