VÁŽNE zranenie herečky Anny Šiškovej: Počas predstavenia skočila do prázdna!

Anna Šišková (Zdroj: Tv Prima)

Anna Šišková je úspešná herečka, ktorá nie je žiadaná len na Slovensku, ale aj v Čechách. Naposledy mala predstavenie v Kolíne, ktoré však nedopadlo podľa predstáv. Zranila sa totiž priamo na javisku. No dobrí ľudia stále existujú, a tak ju nenechali v štichu.

„Na predstavení Noční spoje v Kolíne som si vytkla členok. Skočila som do prázdna asi 40 cm. Bolo to na konci predstavenia a dohrala som," zverila sa na sociálnej sieti Instagram. „Chcem poďakovať sestričkám z Kolína z ortopédie, ktoré ma čakali pred divadlom a postarali sa o mňa. Zobrali ma do nemocnice, kde ma vyšetrili. Chcem poďakovať aj Jitke Schneidrovej, ktorá tam so mnou bola a trpezlivo čakala a odviezla ma do Prahy na mojom aute," pokračovala.

„Veľká vďaka patrí aj Lacimu - slovenskému kamarátovi, ktorý ma nezištne odviezol na mojom aute do Bratislavy a na otočku sa vrátil vlakom do Prahy. Uznajte, že dobrí ľudia a láska k blížnemu stále existuje! Už som doma s ľadom na nohe... Aj keď to bolí, hreje ma pri srdci, že sa o seba staráme," dodala na záver. Herečke prajeme veľa síl a skoré zotavenie.

(Zdroj: Instagram AS)