Rytmus priznal PSYCHICKÉ PROBLÉMY: Trpel úzkosťami... Spôsobilo ich TOTO!

Psychické problémy v dnešnej dobe priznáva čoraz viac ľudí. Už to nie je žiadne tabu



Aj keď sa navonok ľudia tvária, že je s nimi všetko v poriadku, nemusí to byť naozaj tak. Svoje o tom vie aj známy raper, ktorý sa v nedávnom rozhovore pre The Mag, zveril, že si aj on prešiel on ťažším psychickým obdobím.



Toto obdobie úzkostí zažíval v roku 2021, kedy ho čakal veľkolepý boxerský zápas s Gáborom Borárosom, z ktorého odišiel ako porazený. Nebol to však jeho jediný zápas. V roku 2018 sa v ringu stretol s raperom Marpom. „Rešpektujeme sa ako kolegovia, mali sme spolu fight, to si myslím, že nás tak trochu spojilo,“ vyjadril sa na Marpovu adresu.

Dnes však otvorene priznal, že hlavná príprava bola pre neho ako skúška ohňom a prešiel si extrémnymi úzkosťami. „To je to, že si nevyzápasený,“ zhodnotil. Je samozrejme iné zápasiť na tréningu ako pred samotným obecenstvom, a preto bol Rytmus nesvoj. Noc pred dňom D ani nespal. „Tá noc predtým, keď nie si vyzápasený, tak akože nie je ti všetko jedno podľa mňa.“



Pred samotným zápasom cítil, že je pripravený dostatočne, ale len čo začul, že idú na to, vošiel do neho stres a chytila ho úzkosť. „Gábor je Gábor, sa tam nebudeme hladkať,” uvedomil si v tej chvíli.

Avšak nakoniec všetko prekonal a úspešne vyrazil do ringu so slovami: „Trénoval si, si pripravený, si odolný, vieš rozdávať...“ Takto sám seba povzbudil a keď začul gong, všetka záťaž z neho opadla.