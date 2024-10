Už je to vážne! Danka Barteková sa VYDALA: Wau, bola z nej KRÁSNA NEVESTA!

(Zdroj: RTVS)

Danka Barteková prežíva najkrajšie chvíle svojho života. Darí sa jej totiž nielen v práci, ale aj v súkromí. Ako prezradila na sociálnej sieti Facebook, stala sa vydatou ženou. Svoje áno povedala priateľovi Patrikovi Hrbekovi, ktorý hoci je právnikom, k športu má blízko. Je totiž predsedom Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru.

Na sociálnej sieti zverejnila oficiálne svadobné foto a aj si zažartovala. „Myslím, že už ej to vážne. Môžeme začať pridávať spoločné fotky,“ napísala k záberu a dodala: „Ľúbim ťa!“ Športovkyňa mala na sebe krásne snehobiele šaty, so zaujímavým topom a vlasy vyčesané do slušivého drdolu. Bola z nej skutočne nádherná nevesta. Veď pozrite sami!