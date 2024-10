Slovenský herec v spoločnosti so synom: Z malého chlapčeka vyrástol poriadny fešáčisko!

Juraj Rasla (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra seriálu Lovec. Na československom thrilleri nechýbalo množstvo známych hostí. Aha, kto každý prišiel do spoločnosti!

V jednom z bratislavských kín to opäť ožilo. Konala sa totiž premiéra seriálu Lovec. Ujsť si ju nenechalo množstvo známych tvárí. Nechýbalo ani herecké osadenstvo z počinu. Do kina zavítala napríklad herečka Jana Kolesárová, ktorá stvárnila jednu z hlavných postáv, ďalej Ivo Gogál či Veronika Strapková. V jojkárskej novinke si zahral aj nebohý herec Dušan Kaprálik (†75).

Podporiť svojich kolegoch prišiel aj herec Juraj Rašla, ktorý do spoločnosti vzal svojho najmladšieho syna. Umelec svoje súkromie s verejnosťou veľmi nezdieľa, a tak synčeka ukázal po dlhých rokoch. Naposledy tak urobil v roku 2020 v seriáli Uhorčík, kde si zahral aj so svojimi súrodencami. No a od tých čias poriadne vyrástol a zmužnel.

Dnes má Juraj 15 rokov a z malého chlapčeka je poriadny fešáčisko. Presvedčte sa o tom sami! Fotografie z kinopremiéry nájdete v galérii vyššie.

Premiéra seriálu Lovec. Na snímke Juraj Rašla so synom (Zdroj: Ramon Leško)

A o čom seriál je?

Súboj boja dobra a zla je večný. Medzi nami, bežnými ľuďmi, sa pohybujú démoni, ktorí hľadajú vhodnú telesnú stránku pre svoju existenciu. Náš vlastný vnútorný pomer dobra a zla a naše životné rozhodnutia určujú, či sa démonovi podarí do nás vstúpiť a do akej miery nás ovládne... Tomáš Lang (Pavel Kříž) je exorcista, bývalý kňaz a lovec démonov s nadprirodzenými schopnosťami, ktorý pracuje pre tajný rád udržiavajúci rovnováhu medzi dobrom a zlom. Manažérka Alica Černá (Jana Kolesárová) je vnútorne silná a samostatná žena, ktorá v mladosti záhadným spôsobom prišla o mamu a vyrástla v detskom domove. Alica po stretnutí s Tomášom Langom objaví v sebe schopnosť bojovať so stelesneným zlom a pomáha vyšetrovať mysteriózne prípady, ktoré sú doménou Tomáša a ostatných lovcov. (TV JOJ)