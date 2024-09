SKVELÁ novinka Mila Kráľa (49): V TAJNOSTI sa z neho stal dedko!

Milo Kráľ (Zdroj: Ján Zemiar)

Milo Kráľ je úspešný slovenský herec obsadzovaný do rôznych filmov či seriálov. Svoje súkromie si však veľmi stráži. Veľa sa o jeho živote nevie. V minulosti ale vyšlo na povrch, že sa rozviedol, no o exmanželke skoro nikdy nehovoril. Dodnes sú v harmonickom vzťahu a občas trávia spolu chvíle. Spolu majú syna Jakuba Ferdinanda (26). A ako aktuálne vysvitlo, už sú z nich starí rodičia. Pre magazín Nový čas Nedeľa to priznal samotný herec.

Galéria: Milo Kráľ

„Novinka... Od 30. júla som šťastný dedo alebo starý otec alebo čo budem - ešte neviem. Môj syn Ferďo s manželkou ma obdarovali vnučkou Marínou. Zatiaľ som ju videl asi trikrát, samozrejme, verím, keď pominie "miminkovské" obdobie, budeme sa vidieť častejšie," prezradil skvelú správu. V prvom momente, keď mu syn oznámil, že bude z neho dedko, to veľmi neprežíval. „Neprežíval som to nejako mimoriadne, malá krásna, milá, všetko je zatiaľ v poriadku. Oni chodili spolu od gymnázia, takže aj nevesta je zlatá baba, osem rokov sú spolu, vnímam ich ako integrovanú dvojicu," dodal. Gratulujeme!