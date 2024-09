Perfektný scenár života: Boris Valábik je novou posilou spravodajského tímu televízie JOJ!

Boris Valábik (Zdroj: TV JOJ)

Boris Valábik bol hviezdou NHL, neskôr však získal aj dosť televíznych skúseností. Spolu s Mariánom Gáboríkom moderoval reláciu Boris a Brambor, s hviezdnou partiou ľudí cestoval po našej krajine v relácii S úsmevom po Slovensku a predstavil sa aj ako tanečník v šou Let´s Dance. Objavil sa tiež v reláciách Možné je všetko, 2 na 1, či Inkognito. A samozrejme, už niekoľko rokov komentuje zápasy hokejových ligových mužstiev alebo slovenskej reprezentácie.

Po rokoch na ľade mu však televízne kamery a mikrofón učarovali natoľko, že sa v televízii JOJ rozhodol prijať lukratívnu ponuku. „Boris Valábik je novou moderátorskou posilou v JOJkárskom Športe. Odteraz sa pri moderovaní Športu budú striedať Lenka čviriková Hriadelová, Radovan Ležovič a Boris Valábik,“ potvrdila Lucia Tuhelová, hovorkyňa televízie JOJ. Nový športový moderátor prípravu nepodcenil a hovorí: „Trénovali sme aj s režisérom a som mu veľmi vďačný za to, že sa mi toľko venoval.“

Zobraziť galériu (14) Boris Valábik je novým moderátorom Športu na JOJ-ke. (Zdroj: TV JOJ)

Boris Valábik sa tak bude prihovárať divákom so športovými novinkami pravidelne. Tentokrát je to však predsalen o čosi náročnejšie, lebo ide o živé vysielanie. „Najväčšia výzva je pre mňa skĺbiť to celé tak, aby môj prejav vyznel dôveryhodne. Aby moderovanie neznelo tak, že čítam rozprávky pre moju dcérku, keď zaspáva. Ale tiež, aby to neznelo ako Hviezdoslavov Kubín. Trénoval som, aby som sa pozeral do správnej kamery a vedel, kedy sa kam mám pozrieť. Najväčšiu rolu hrá tréma, keď si človek uvedomuje, že stojí pred kamerou.“ Boris sa však ľahko nevzdáva a veríme, že aj v televízii vsieti pomyselný gól.

Borisovi držíme palce a vy môžete jeho prvý deň v Športe sledovať už v pondelok o 20:20 na JOJke.