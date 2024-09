Mega TRAPAS Ewy Farnej: Vypila si pohárik prosecca a... ZNIČILA celý koncert!

(Zdroj: Profimedia)

K incidentu došlo na koncerte v Litoměřiciach, na ktorý dorazilo viac ako 2 tisíc ľudí. Speváčka dostala chuť na prosecco a jeden z fanúšikov jej chcel urobiť radosť. Priniesol jej teda pohárik vína, ktoré je jediným alkoholom, ktorý speváčka pije a pridal aj slamku. Práve tá však napokon spôsobila všetok chaos.

Ewa totiž slamku vybrala, odhodila ju a napila sa... Ďalej chcela pokračovať vo vystúpení, no odrazu prestala poslúchať elektrika. „Začali vypadávať svetlá, mikrofóny, všetko. Asi štyrikrát za sebou. Ten koncert bol prerušovaný úplne brutálne,“ opísala v podcaste Hype Cast speváčka. Čo bolo dôvodom, vysvitlo až neskôr. A za všetko mohla ona!

„Ako som odhodila tú slamku, tak sa mokrou stranou zapichla do zásuvky a vyskratovala som úplne všetko,“ dodala Farna, ktorá sa v spomínanom momente cítila maximálne trápne, no dnes už príchodu rada so smiechom rozpráva ďalej.

Ewa Farna (Zdroj: profimedia.sk)