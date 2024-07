Hrycová pocítila VOJNU na Ukrajine na vlastnej koži: Letecký POPLACH... Musela sa schovávať v ÚKRYTE!

(Zdroj: Instagram W.H.)

Medzinárodný filmový festival na Ukrajine sa tento rok koná od 12. do 20. júla. Ide už o 15. ročník, ktorý sa bežne poriada v pobrežnom meste Odesa. No vzhľadom na situáciu v krajine a na vysoké nebezpečenstvo, ktoré táto oblasť predstavuje, bolo podujatie presunuté do Kyjeva. A práve tam koncom minulého týždňa odcestovala aj slovenská producentka Wanda Adamík Hrycová.

Na sociálnej sieti Instagram denne informuje o svojom pobyte vo vojnou zmietanej krajine. Kým prišla do hlavného mesta, prespala v Lvovskej oblasti. Všade bola podľa jej slov tma, elektrika vypnutá. Jediné čo svietilo, bol hotel a vonku okrem policajtov ani živej duše. Po dvoch dňoch cestovania dorazila do Kyjeva a zostala zhrozená.

Od Zhytomyra, kde 6 mesiacov natáčali seriál Slovania, boli stopy vojny už celkom zretelné. „Zničené úseky ciest, zlikvidované mosty, nadjazdy a nadchody, popri ceste zbombardované a rozstrielané domy i kostoly... Po príchode do hotela nás čakalo ďalšie nepríjemné prekvapenie, ktoré mi skomplikovalo plány. V celom meste vypadol prúd a mne sa tým mimoriadne skomplikovali prípravy na večerný zahajovací ceremoniál Medzinárodného filmového festivalu Odesa,“ informovala na Instagrame.

To však zďaleka nebolo to najhoršie, čo počas svojho pobytu na Ukrajine doposiaľ zažila. Počas otváracieho ceremoniálu totiž zaznel letecký poplach a nastajlovaná do gala musela utekať do úkrytu. Rovnaký nepríjemný zážitok sa potom opakoval aj o deň neskôr na hoteli. „Noc síce prebehla hladko a ticho, ráno sme si to však vynahradili. Takto vyzerá autentický letecký poplach, ak vás zastihne na hoteli...“ napísala k videu.

No najsilnejší moment nastal, keď navštívila zbombardovanú detskú nemocnicu. „Toto bol ten najhorší zážitok, aký som tu zatiaľ mala. Neexistuje ospravedlnenie na takúto spúšť, neexistuje ospravedlnenie pre Rusov, ktorí vraždia deti, ktorí vraždia lekárov, ktorí nechávajú za sebou smrť, spálenú zem a len ničotu. To ospravedlnenie naozaj nemá,“ napísala k videu od zbúraných ruín a neudržala slzy. Video nájdete nižšie!