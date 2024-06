VRAŽDA speváčky Victorie (†40) otvorila staré rany: Drsný odkaz známej Česky CHORÝM CHLAPOM!

(Zdroj: Profimedia)

K brutálnemu činu malo dôjsť počas hádky, ktorá začala v utorok, údajne kvôli správam vo Victoriinom telefóne. Agresivita Škóta Davida Thomasa Blytha sa vraj začala stupňovať, až vytiahol zbraň a zastrelil ju. Potom pištol otočil a zabil aj seba. Okolnosti incidentu vraj vyšetrovateľom vyrozprával jeden z ich synov, deti totiž v tom čase boli doma tiež.

Tragická správa zasiahla celý český šoubiznis a superstaristke Šárke Vaňkovej otvorili staré rany. Všetkým chorým chlapom preto poslala drsný odkaz. „Do prd*ele! Odkaz všetkým chorým chlapom: Akonáhle pocítite prvé príznaky niečoho, čo sa vymyká normálu, prehovorte si s niekým! A pokiaľ zvládnete prekonať svoje ego, ideálne s odborníkom!“ napísala k titulku, ktorý informoval o smrti Victorie.

„To je ďalší tragický koniec je kvôli hlbokým a potlačeným bolestiam vo vašich chorých dušiach! A vy, dievčatá, pokiaľ len trošku môžete, utekajte! Bolesť, čo sa nelieči, narastá,“ dodala Šárka. A veľmi dobre vie, o čom hovorí. Sama si totiž vo vzťahu prešla peklom, ktoré, našťastie, v jej prípade nedopadlo tragicky. No mohlo.

(Zdroj: Instagram Š.V.)

Priateľ totiž na ňu surovo zaútočil. Prvýkrát, keď bol opitý. „Potom prídu nadávky, vulgárne nadávky. Človek sa potom začne brániť, že to už nie je normálne a potom je z toho bitka. Ja som ale vtedy so svojou telesnou konštrukciou nemala vôbec šancu sa brániť, keď nad vami stojí dvojmetrový chlap so žehličkou a vy sa trasiete na zemi, tak nemáte šancu,“ opísala koncom minulého roka útla blondínka.

„Na políciu som šla raz, keď páni policajti odišli, tak som dostala ešte za to. Zavrú sa dvere a príbeh pokračuje ďalej,“ priznala Šárka, ktorej sa situácia so žehličkou najviac vryla do pamäti. „V tej chvíli som nevedela, či sa ho tak veľmi bojím, alebo či chcem, aby to urobil, aby sa to konečne niekto dozvedel. Pretože modrinu zamaskujete, ale keby mi roztrieskal hlavu žehličkou, tak už na to predstavenie proste neprídem,“ dodala speváčka.

Od násilníka napokon utiekla. Všetko si predom naplánovala, zabezpečila si prenájom a raz nadránom, keď jej partner ešte spal, ušla aj s nachystanými vecami.

Šárka Vaňková (Zdroj: Profimedia)