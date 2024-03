(Zdroj: Ján Zemiar)

Hneď v úvode sme sa talentovanej plavovlásky spýtali na to, ako si spomína na moment, kedy sa dozvedela, že získala vytúženú rolu v Zrade. „Zažila som dva také šoky. Prvý bol, keď som sa dozvedela, že som tú postavu dostala, ale ešte som nevedela, kto bude hrať ostatné hlavné postavy," povedala pre Topky.sk Kristína, ktorá nám prezradila, že ešte pred nakrúcaním videla britskú predlohu seriálu Zrada, a tak už bola v obraze, aká bude jej úloha a čo približne jej postavu čaká.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Veľmi som sa tešila, pretože som vedela, že to bude určite dobrý projekt a budem mať veľký herecký priestor a určite to bude obrovská herecká výzva," dodala herečka, pre ktorú potom nastal druhý šok. A to v momente, keď sa dozvedela, kto stvárni dve ďalšie hlavné postavy a jej kolegami budú Klára Issová a Milan Ondrík. „Fú, úprimne poviem, že som cítila obrovský rešpekt a zároveň obrovskú vďačnosť, že si zahrám s takýmito výbornými a etablovanými hercami. Ale veľmi som sa tešila a vedela som, že mi to učite prinesie veľmi veľa nových skúseností a aj sa mi to potvrdilo," dodala pôvabná predstaviteľka Katky.

V rozhovore sme sa rozprávali aj o tom, aký je Milan Ondrík ako herecký partner, v čom jej bol najväčšou oporou a takisto nám porozprávala aj o vtipnej rozcvičke herečky Kláry Issovej a jej trik, ako si pomáhala so slovenčinou.

Kristína Sisková alias Katka zo Zrady: Zažila som DVA ŠOKY a... Vyzradila vtipný rituál Kláry Issovej! (Zdroj: Ján Zemiar)