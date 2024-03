Martin Novák (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina a jeho partnerky sme sa pýtali, s akými pocitmi idú do prvého kola. Fandia si na výhru? „Tak my sme súťaživé typy a my ideme všetko vyhrať. Len uvidíme, no... Musia to rozhodnúť iní," odpovedal nám charizmatický šéfkuchár a jeho tanečná partnerka Julie ho doplnila. „Áno, konkurencia je veľká, ale my sa cítime pripravení. Sme spokojní s našimi tréningami," prezradila pre Topky.sk česká kráska.

Zaujímalo nás aj to, ako sa drobnej tanečnici spolupracuje s mužom, akým je Martin. Predsa len, so svojou úctyhodnou výškou je chlap ako hora. „Chvíľku to trvalo - rozhýbať ho. Niektoré pohyby "pilujeme", to bude vždy . mať čo zlepšovať. Ale ten progres je u neho veľký a tanečne sa zatial darí," hovorí pôvabná brunetka. Paradoxne, Martinova muskulatúra je zároveň aj veľkou výhodou. A to najmä pri zdvíhačkách.

Martin Novák maká ako o život: SCHUDOL 8 kíl...Je NERVÁK aj na tréningoch? TOTO hovorí za všetko! (Zdroj: Vlado Anjel)

„To je tá výhoda toho, keď skúšame a robíme nejaké akrobatické veci. Myslím si, že Julie sa môže cíiť bezpečne. Lebo jednak si ju zdvihnem, mám ju bezpečne a potom ju pekne položím na jej miesto a môžeme pokračovať ďalej. Takže má tvo svoje výhody, byť veľký," povedal nám s úsmevom temperamentný "gastro guru" z markizáckej šou Na nože. Nuž a keď už spomíname jeho temperament, pýtali sme sa, či sa prejavuje počas tréningov rovnako, ako aj v televízii.

Vie sa nahnevať a vybnuchnuť tak, ako sme zvyknutí z projektu Na nože? Čo bolo pre Júliu spočiatku náročné, koľko Martin od začiatkovú tréningov schudol, čo mu ide najlepšie a čo si na neho vymyslel súťažiaci Ján Ďurica? Toto všetko sa dozviete v našom rozhovore nižšie!

Martin Novák maká ako o život: SCHUDOL 8 kíl... Je NERVÁK aj na tréningoch? TOTO hovorí za všetko! (Zdroj: Vlado Anjel)