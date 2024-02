Ťažko chorý Marcel Nemec (52): Prišiel ten čas... Jeho odchod je otázkou dní!

(Zdroj: Instagram MN)

Odkedy Marcel Nemec pred dvomi rokmi odhalil, že bojuje s rakovinou, s verejnosťou za delí o každý detail svojej náročnej liečby. A celé Slovensko mu drží palce, aby mal tento príbeh šťastný koniec. No, bohužiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že to tak nebude. Po Novom roku lekári hercovi oznámili, že mu zostávajú posledné 3 mesiace života.

Kompletne si preto naplánoval svoju poslednú rozlúčku... Alebo ako tomu on hovorí - oslavu života. A ako informuje Nový čas, cíti, že ten čas už nastal. „Všetko na moju oslavu života, alebo teda poslednú rozlúčku je pripravené... Viem, že je ten čas, takže ďakujem za všetko. Takto to je... A takto to má byť a bodka,“ povedal spomínanému denníku Nemec s tým, že odchod bude preňho vykúpením.

Aktuálne sa nachádza v Kremnici, kam po poslednej hospitalizácii odišiel. Opustiť tento svet totiž chce doma. „Čas strávený s maminkou mi dodáva silu, radosť a chuť do života. Ďakujem za to!“ prezradil a opísal aj dve priania, ktoré po svojom odchode má. „Chcem, aby maminka mala pokoj a nikto ju neotravoval. Rovnako ani neterku ani brata. Môj odchod je otázka dní,“ prezradil Nemec.

„Úsmev na tvári a láska je to, čo tu po mne zostáva. Takže... Prosím úsmev a povinne rozdávať lásku trikrát denne. Ráno, na obed aj večer 20 kvapiek,“ dodal na záver. Topky.sk prajú veľa síl!