BRATISLAVA - V piatok podvečer zorganizovala Zuzana Belohorcová akciu, prostredníctvom ktorej oficiálne otvorila slovenskú pobočku realitnej kancelárie, ktorú s manželom Vlastom Hájkom už pred časom rozbehli na exotickom Tenerife. Pozvanie na túto udalosť prijalo aj mnoho známych hostí, no a my sme si na rozhovor odchytili samotnú bývalú moderátorku, ktorá nám o jej aktuálnom podnikaní porozprávala čosi viac. A nevynechali sme ani tému súkromia!

Zuzana a jej manžel za vyše dva roky stihli vybudovať značku, ktorú vraj v tamojších končínách eviduje takmer každý. „Je za tým strašne veľa práce, niekedy aj kus odriekania. A hlavne je za tým srdce. A to si myslím, že je najdôležitejšie. Pretože keď človek robí svoju prácu so srdiečkom, potom sa dostavia aj výsledky," myslí si atraktívna plavovláska.

Veľký deň Zuzany Belohorcovej: Stálo ich to VEĽA... Je za tým KUS ODRIEKANIA! (Zdroj: Ján Zemiar )

Zaujímalo nás, prečo voľba padla práve na Tenerife. Zuzana totiž v minulosti žila aj na Miami, v Česku či v Španielsku, no práve tento ostrov sa pre ňu stal akousi srdcovou záležitosťou. „Tenerife je takmer celoročná sezóna. Máme vlastne leto po celý rok. Teraz je tam 28 stupňov. Tu sme prišli do iného počasia, ale na druhej strane sa tu trošku ochladíme, nám to vyhovuje," začala vysvetľovať Zuzana.

„Tenerife má nádherné pláže. Nie iba tmavé, je tam obrovský výber. Sú tam aj prírodné bazény. Tenerife ako ostrov má 14 klimatických pásiem. V každej časti toho ostrova je iné počasie. Na severe máš krásne dažďové pralesy. Na juhu je teplo po celý rok. Rozdiel tých stupňov je veľký," povedala pre Topky.sk dodala Zuzana, ktorá sa pousmiala nad tým, ako jej priatelia často píšu, koľko je práve na ostrove stupňov, keďze na webe nachádzajú úplne iné informácia.

Bývalá moderátorka nám porozprávala aj o tom, ako sa cez deň s deťmi sánkuju pod sopkou, no a už o pár hodín si vychutnávajú slniečko na pláži a prečo je jej manžel skvelý biznis partner. Viac sa už ale dozviete v našom rozhovore vyyšie!

