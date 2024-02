Hatalová ušla zo Slovenska s manželom: Rodinné vzťahy na BODE MRAZU?! Takáto je pravda

(Zdroj: Instagram N.H.)

BRATISLAVA - Natália Hatalová má ukážkové manželstvo. Z hľadiska hektického života, nie veľmi pozitívnych vzťahov a unáhlených rozchodov je to až takpovediac „nuda“. Ale čo by za to iní dali, všakáno?

Natália Hatalová sa vydala v roku 2016, s Ladislavom však tvorili pár už päť rokov pred svadbou. Speváčka tento krok hodnotí ako mimoriadne vydarený a priznáva, že nad ich vzťahom nikdy nevisel otáznik či nejaké pochybnosti: „My sme tak zohratý pár, že nie. My si úplne rozumieme, nikdy nebola kríza, že by sme to nezvládli. Samozrejme, že rodičovstvo zmení celý vzťah, je to oveľa náročnejšie, ako sa zladiť, napríklad aj v Prahe sme na všetko v podstate sami…“.

Natáliin manžel Ladislav je úspešným hotelierom a v profesijnom živote sa mu veľmi darí. Keďže aj Natália sa s väčšou vervou venuje spevu a divadlu, obaja sú doslova zavalení prácou, ale ako sa zdá, všetko funguje ako hodinky aj preto, že jej manžel časť starostlivosti o dcéru a rodinu prevzal na svoje plecia. Vyvstáva teda otázka, či nie je načase, aby k dcére Viki pribudol aj súrodenec.

