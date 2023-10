Druhý deň odvážnej fashion šou: SEXI moderátorka, Misska ukázala ZADOK a... Svarinská TEHLIČKY!

(Zdroj: Tibor Géci)

BRATISLAVA - Ako piatkový, tak aj sobotný večer v našom hlavnom meste patril jednej z TOP módnych udalostí roka - prehliadke Fashion Live. No a druhý deň tejto šou nezostal nič dlžný tomu prvému. Práve naopak!

Počas druhého dňa prijalo pozvanie ešte viac známych osobností, než počas toho prvého. A opäť sa bolo na čo pozerať! Za zmienku stojí nespočet skvostných outfitov, ktorými sa to v Slovenskej národnej galérii len tak hemžilo. Medzi najvýraznejšie ženy večera rozhodne patrila moderátorka Janka Slačková, ktorú môžete poznať z markízáckeho Telerána či ako moderátorku v rádiách.

Počas udalosti predviedla extravagantné čierno-strieborné šaty, spod ktorých jej vykúkala aj podprsenka, no nepôsobila ani trošku vulgárne. Práve naopak. Za obdobný kúsok by sa nehanbili ani hollywoodske hviezdy a Janke to mimoriadne pristalo!

(Zdroj: Tibor Géci)

Ďalšou dámou, ktorá pošteklikla fantáziu všetkých prítomných, je I. vicemiss Slovensko z roku 2015 Barbora Bakošová. Tá taktiež stavila na čierne šaty, tento model bol však omnoho odvážnejší. V podstate išlo o body, ktoré prekrývala transparentná čierna "sieťka" a brunetka tak pri pózovaní odhalila aj svoj zadok. Ale veď uznajte... Rozhodne sa nemá za čo hanbiť!

(Zdroj: Tibor Géci)

(Zdroj: Tibor Géci)

No a keď už sme pri postavách, za ktoré sa netreba hanbiť, svoje o tom vie aj Kristína Svarinská. Herečka stavila na zaujímavý look v podobe mini crop-topu a šortiek po kolená, ktorý doplnila bielymi teniskami.

A všetkým prítomným tak dokázala, že žena dokáže pôsobiť ako femme fatale aj napriek tomu, že neukáže vôbec nič. Teda - s výnimkou svojho dokonale vypracovaného bruška, ktoré jej určite závidí nejedna dáma. Wau, vyzerala božšky!

(Zdroj: Tibor Géci)

Ak vás zaujíma viac zaujímavých outfitov, ktoré osobnosti predviedli na Fashion live, pozrite si našu veľkú galériu vyššie.

O outfit nášho redaktora sa postarali v Nehera.com. Ďakujeme!

(Zdroj: Tibor Géci)