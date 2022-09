Nečakaný zážitok 5 mesiacov pred Alžbetinou smrťou: Známa Slovenka len pár metrov od kráľovnej!

LONDÝN - Zážitok na celý život! Zahliadnuť kráľovnú Alžbetu II. sa nepodarí len tak hocijakému turistovi. A o to vzácnejší zážitok to je. Finalistka súťaže krásy a modelka Barbora Bakošová sa ocitla v blízkosti kráľovnej len niekoľko mesiacov pred smrťou najdlhšie vládnucej panovníčky.

Nikto, kto príde do Londýna, zrejme nevynechá miesta spojené s kráľovskou rodinou. Buckinghamský palác priťahuje davy turistov, ktorí dúfajú, že zahliadnu niekoho z vládnucej vrstvy.

A roky každý sníval, že sa mu možno podarí vidieť samotnú kráľovnú Alžbetu II. Práve to sa prihodilo modelke Barbore Bakošovej, ktorá sa do britskej metropoly vydala začiatkom apríla tohto roka. Bolo to dva týždne pred poslednými narodeninami panovníčky...

A zrazu sa objavil koč, policajti na koňoch a za nimi limuzína. Na zadnom sedadle sedela žena, ktorá pozdravila ľudí stojacich pár metrov od sprievodu povestným kráľovským gestom. „Čo? To je fakt ona!” znie v krátkom videu, ktoré zverejnila Barbora na sociálnej sieti Instagram.

„Na mojej úplne prvej návšteve v Londýne tento rok sme mali to šťastie vidieť britskú kráľovnú Alžbetu,” pochválila sa svojim sledovateľom. V tom momente samozrejme netušila, že už o pár mesiacov neskôr nás Alžbeta II. navždy opustí a šanca vidieť ju aspoň takto za sklom auta, sa už nikdy v živote nenaskytne.