Známa Slovenka prehovorila o MATERSTVE: NAJNÁROČNEJŠÍ rok v živote... Absolútne som to NEZVLÁDLA!

(Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Byť rodičom vie dať poriadne zabrať, no a nie nadarmo sa o materskej dovolenke hovorí, že je to všeličo, len rozhodne nie dovolenka. Mamičky o tom vedia svoje, no a hoci to ženy pred pôrodom počúvajú z každej strany, všetky sa o tom najviac presvedčia až v momente, keď to prežijú na vlastnej koži. A o tom, aké je to náročné najnovšie prehovorila aj Kristína Krajčírová - víťazka Miss Slovensko 2012.

Kristína ešte pred pár rokmi "drala" prehliadkové móla a patrila ku kráľovnám krásy, o ktoré bol v modelingu najväčší záujem. Pôvabná plavovláska však svoju profesiu v roku 2021 zavesila na klinec - teda, aspoň na istý čas. Práve v tom roku totiž otehotnela a v máji 2022 sa stala mamičkou rozkošného chlapčeka, ktorý dostal meno Jakubko.

Otcom Kristíninho synčeka je fešák Jakub, ktorého si vlani v lete vzala za manžela. Aktuálne sa Kristína naplno venuje materským povinnostiam a takmer všetok čas venuje starostlivosti o svojho synčeka. To, že je z nej mama na plný úväzok vidno aj na sociálnej sieti Instagram, kde je väčšina jej príspevkov venovaná najmä rodine a životu žienky domácej.

Krásna modelka sa dala na varenie a vypekanie, no a so svojimi sledovateľmi často diskutuje o rôznych mamičkovských témach. Fanúšikom občas zvykne dať priestor na ich zvedavé otázky a urobila tak aj na prelome rokov 2023/2024. Kristína odpovedala na dotaz, či bolo pre ňu náročnejšie obdobie, keď bol Jakubko bábätko alebo je to ťažšie teraz.

No a Krajčírová v tom má absolútne jasno. „Keď niekto povie, že by chcel hotové dvojročné dieťa, úplne to chápem. Pre mňa bol prvý rok asi najnáročnejší v mojom živote," priznala otvorene. „Absolútne som to nezvládala a neexistoval únik. Proste som reálne stratila život," pokračovala Kristína, ktorá zároveň dodala, že teraz, keď má maličký už vyše roka a pol, je to o niečom úplne inom.

(Zdroj: Instagram )

Veľkou oporou je pre Kristínu aj manžel, a to i napriek tomu, že je dosť pracovne vyťažený. Modelka prezradila, že svojho času z toho bola nervózna. „Už je to lepšie, ale predtým som bola veľmi. Teraz mám zábavku, že si varím, pečiem a vypĺňam čas," vyjadrila sa Kristína, ktorá si musela zvyknúť, že je aj obdobia, kedy sa jej muž vráti z kancelárie o siedmej večer, no ešte do druhej či tretej rána pracuje z domu.

Kristína Krajčírová (Zdroj: Ján Zemiar)