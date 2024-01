ZVRAT v kauze: Raper STIAHOL žalobu... Existujú dôkazy, že s kontroverzným Čechom SPAL!

(Zdroj: Instagram S.B.)

Český influencer Tadeáš Kuběnka sa v polovici augusta rozhodol prehovoriť o svojom pomere so známym raperom Sergeiom Barracudom. „V tú noc mi povedal, že môj osud je v jeho rukách,“ opísal vtedy Tadeáš. „Bola to opilecká noc. Kto by si takúto kočku, ako som ja, nedal? Nevidím dôvod, prečo by som mal klamať,“ dodal.

Lámač ženských sŕdc to vtedy rázne popieral a poukazoval na stovky dievčat, s ktorými spal, aby tým dokázal, že je heterosexuál. Navyše na Kuběnku podal trestné oznámenie. „Na mne žiadny Kuběnka parazitovať nebude a ak tá nula bude vypúšťať nejaké "deepfake" alebo iné sr*čky, tak mu celý život nebude stačiť na to, aby mi splatil pokuty. Podávam žalobu!“ vyjadril sa vtedy Barracuda.

(Zdroj: Instagram S.B.)

No tú napokon stiahol - podľa influencera zistil, že by súd prehral. „Tak, Sergei B. stiahol žalobu, pretože po mojom vyjadrení na jeho žalobu zistil, že by to prehral. Mám neskutočne veľa dôkazov,“ vyjadril sa pre portál eXtra.cz. „Jeho žaloba je takzvane bizarná a nedáva vôbec zmysel. Súd sa mu reálne vysmial, pretože tam sú hrúbky a je to úplná katastrova,“ dodal influencer s tým, že uvidí, či teraz naopak nebude žalovať on jeho.

Treba však poznamenať, Sergei Barracuda bol hosťom v podcaste The Mag, kde podstúpil detektor lží. Na otázku, či je kauza s Tadeášom Kuběnkom pravdivá, odpovedal raper "Nie" a prístroj označil túto odpoveď za pravdivú.

(Zdroj: Instagram T.K.)