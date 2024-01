Hviezda Mamy na prenájom sa VYDALA: Jednoduché šaty... Bola NÁDHERNÁ!

Monika Horváthová (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - A je z nej vydatá pani! Hviezda seriálu Mama na prenájom, Monika Horváthová, už dlhší čas avizovala, že sa chystá postaviť pred oltár. Stať sa nevestou plánovala už predtým, vydať sa chcela v exotike. Do toho však vstúpil seriál Klamstvo a deň D musel ísť bokom. No a teraz... Stalo sa to!