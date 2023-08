Poriadne odvážne FOTO slovenskej Miss: Úplne NAHÁ!

Daniela Vojtasová (Zdroj: Ján Zemiar)

BANSKÁ BYSTRICA - 23-ročná Daniela Vojtasová si tento rok zo súťaže Miss Slovensko odniesla hneď niekoľko titulov. A na finále si "uchmatla" aj ten najprestížnejší. Stala sa kráľovnou krásy, a to nielen vďaka svojmu výzoru, ale aj kvôli svojej osobnosti. Z blondínky totiž vyžaruje pokora i srdečnosť. No a Daniela je naozaj krásna žena. Najnovšie to potvrdila aj novými zábermi z dielne talentovanej fotografky. Pred objektív sa postavila úplne nahá!