Zúfalstvo slovenskej Miss: Po zdravotných problémoch pribrala 10 kíl... Zrútil sa jej svet!

Daniela Vojtasová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Aktuálnou kráľovnou krásy je 23-ročná Daniela Vojtasová. Korunku si vybojovala nielen vďaka tomu, ako vyzerá, ale aj za to, akou osobnosťou je. Najnovšie priznala, že to v jej živote nebolo vždy ružové tak, ako sa niekomu môže zdať.

Každý z nás si prechádza istými životnými etapami. Výslnie, ale aj pády na dno - aj to je našou súčasťou. Svoje o tom vie aj aktuálna Miss Slovensko Daniela Vojtasová, ktorá si prešla tŕnistou cestou k tomu, akou osobnosťou je dnes. Ešte ako tínedžerka sa chcela venovať športu zvanému bikini fitness, no osud jej nedoprial.

„Ja som nedoliečila angínu, ochorela som, samozrejme bola jeseň. Trénovala som, no a vlastne zistili, že som mala streptokoka, ktorý sa mi dostal do krvného obehu a napadol mi kĺby,“ prezradila v podcaste Niky Vujisic. Bol to dlhý proces, kým vôbec odhalili jej diagnózu. „Mňa jednoducho bolelo celé telo, ale nikto nevedel, čo so mnou je. Som chodila po vyšetreniach, až nakoniec zistili, že je tam takýto problém,“ pokračovala.

Lekári jej povedali, že už ďalej v tomto športe pokračovať nemôže. Priznala, že to bolo pre ňu veľmi náročné obdobie a bola na tom psychicky zle, keďže sa musela vzdať svojho veľkého sna. „Bolo to veľmi ťažké. Ani to neviem opísať, lebo mne sa tak zrútil celý ten svet. Celé to, čo som si tak budovala, prečo som prišla do tej Bratislavy. Zrazu to bolo fuč,“ zverila sa.

Dnes ju to už nemrzí. Potom sa totiž začala aktívne venovať tancu, ktorý miluje dodnes. Po zdravotných problémoch ale prišli aj ďalšie. Pol roka nemohla cvičiť, a tak začala priberať. „Ja som naozaj vtedy pribrala takmer 10 kíl, čo bolo naozaj veľa, tým, že som aj celkom vysoká a keď som mala tých 69 kíl, tak som vyzerala tak masívne,“ priznala.

Ani ona kedysi nemala ideálne miery a okolie jej to dalo poriadne pocítiť. Dlhodobo jej váha kolísala a prebytočných kíl sa nevedela zbaviť. Až na prelome rokov 2021 a 2022 sa konečne dostala do svojej pôvodnej formy, ktorú ste mohli vidieť aj na finále súťaže Miss Slovensko. „Takto, ako teraz vyzerám, akú mám váhu, som nevyzerala väčšinu času,“ dodala na záver.