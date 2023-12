Rytmus prehovoril o VÝCHOVE SYNA: Svoje detstvo mu nekompenzuje, nechce z neho ROZMAZNANCA!

Rytmusa si na rozhovor pozval český Refresher, no a redaktorku okrej jeho kariéry zaujímalo i súkromie. Ikone slovenského rapu položila otázku, či Sanelovi nejak kompenzuje to, že on sám nemal práve ľahké detstvo a cesta k tomu, kým je dnes, bola tŕnistá.

Samozrejme, Rytmus sa snaží byt pre svojho syna vzorom a dopriať mu, k jeho výchove však zvolil vyvážený prístup. Ak by ste si mysleli, že dieťa slávnych rodičov bude vyrastať so zlatou lyžičkou v ústach, ste na omyle. „Snažím sa mať zdravý prístup. Nechcem, aby z neho vyrástol neinšpiratívny rozmaznanec. Chcem, aby z neho bol inšpiratívny človek. To by som veľmi chcel," vyjadril sa raper.

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

„To znamená, že všetko mu vysvetľujem. Že ak niekto niečo dokáže, je za tým disciplína. Keď chce niečo dostať, tak by si to mal nejak odrobiť, zarobiť. Takže mu poviem, že keď mi s týmto pomôžeš, tak ti to kúpim. Alebo niečo také. Nechcem, aby bol vychovaný na základe kompenzácie mojej minulosti," vysvetlil ďalej Rytmus.

Uvedomuje si, že Sanel k nemu vzhliada a to, čo vidí u svojich rodičov, ovyplavní jeho budúcnosť i to, akým bude človekom. „Som si vedomý toho, že to, čo vidí u mňa, to si berie do života... Snažím sa, aby niesol môj odkaz a to, čo som ho naučil, raz dával svojim deťom," hovorí raper, ktorý už svojho synčeka stihol inšpirovať aj čo sa týka budúcej kariéry.

Hoci Sanel ešte nemá ani 5 rokov, rád by išiel v šľapajach svojho slávneho otca a venoval sa hudbe. „Povedal, že chce rapovať v Amerike. Je to, samozrejme, taký detský sen, ale..." začal Rytmus, ktorý dodal, že ak by táto vízia jeho synovi vydržala, je pripravený ho absolútne podporiť.

(Zdroj: Vlado Anjel)