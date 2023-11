PRAVDA o markizáckom vzťahu: Celé to na ňu hral!

Diana a Mike (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Mnohí si mysleli, že zažijú veľkú lásku, no opak bol pravdou. Bývalý markizák to celé vraj na ňu hral. Ona sa to dozvedela len pred nedávnom!

Reč je o súťažiacich z Love Islandu Diane Mikovej a Mikeovi Bavlšíkovi. Obaja prišli na Love Island ako bombshells. Začali tvoriť pár a vyzeralo to medzi nimi naozaj nádejne. Až kým... Do romantickej vily neprišiel Dianin bývalý priateľ.

Tá na svojho partnera v šou behom sekundy zabudla a už bolo jasné koľká bije. Mike cítil istú dávku krivdy a stále si aj po príchode Majla myslel, že má u Diany ako takú šancu. Nuž, nestalo sa tak a plavovlasý fešák si za tak krátky čas blondínkino srdce nezískal. Aj keď to na obrazovkách vyzeralo, že to s Dianou myslí naozaj vážne, vraj tomu nebolo tak. Mal to na ňu celé hrať!

(Zdroj: TV Markíza)

Diane sa totiž ozvala jedna z jej fanúšičiek s tým, že písala Mikeovi, ako to celé vlastne bolo. „Súkromne som Mikeovi napísala, či to s tebou len hral a on povedal, že áno... že to bola šou,“ napísala jej. Vybral si ju vraj len z núdze. Dozvedela sa to aj samotná kráska! „Viem! Bola to z jeho strany len hra, nie si prvá ani posledná, čo mi to píše," šokovala.

„Mike má úplne iný typ ženy ako som ja. Správy podobného typu a omnoho horšie na moju adresu sa dostali ku mne po Love Islande. Vyjadril sa dosť jasne: že ma berie z núdze a že tam bude zahraná iskra. Musím povedať, že pán inžinier je lepší herec, ako sme si všetci mysleli. A ako tak pozerám, tak mu na tú zahranú iskru skočilo veľmi veľa ľudí,“ prezradila. „Takže po tejto správe mi naozaj ešte niekto povie, že som mala ostať s ním aj keď to hral?“ opýtala sa na záver.