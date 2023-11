ŠKANDÁL na Slávikoch: ÚTOK na českého speváka... Kričal "cigáň" a posypal ho múkou!

Ján Bendig na tohtoročných Slávikov tak skoro nezabudne. (Zdroj: Ján Zemiar)

Obrovským škandálom odštartoval slávnostný galavečer odovzdávania cien Český slávik. Na speváka Jána Bendiga totiž pri príchode do Fórumu Karlín zaútočil neznámy muž. Priamo na červenom koberci k nemu pribehol, posypal ho múkou a počastoval ho rasistickými nadávkami. Pokrykoval po ňom "cigáň" a hneď po útoku utiekol.

Speváka na slávnostné podujatie sprevádzal jeho dlhoročný partner Lukáš Rejmon, no ani on nestihol na počínanie neznámeho útočníka zareagovať. V tom čase zhodou okolností nebola na mieste ani žiadna ochranka. „Honza je úplne v háji. Čo keby to bola kyselina? Ja sa tu klepem v šatni a ochranka žiadna,“ povedal Rejmon českému eXtra.cz.

„Je to nechutné, chudák Honza, má úplne pokazený večer,“ povedala Super.cz jeho kamarátka Markéta Konvičková. Spevák sa pritom dlho spamätávať z útoku nemohol. Už pár minút po odštartovaní Slávikov ho totiž čakalo vystúpenie s Monikou Bagárovou.