Diváci Jojky ZÚRIA: TÁTO šou STRÁCA úroveň!

Diváci sú nespokojní! (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Začiatkom septembra sa na jojkárskych obrazovkách začala vysielať šou Nákupné maniačky v novom šate - vynovené logo, nová porotkyňa a tiež štúdio. Fanúšikovia tejto relácie sa zmene veľmi tešili, no po pár mesiacoch neskrývajú sklamanie. Stráca to podľa nich na úrovni...

Nákupné maniačky sa po pauze vrátili na jojkárske obrazovky. Tomuto kroku sa nejeden fanúšik relácie potešil. O to viac, že spomínaná televízia si pre divákov prichystala hneď niekoľko prekvapení.

Štáb už nechodí k súťažiacim domov, ale svoje obľúbené kúsky a outfity ukazujú v trendy štúdiu. Tvorcovia tiež vynovili logo a do tímu zobrali novú porotkyňu. K Mariánovi Hornyakovi pribudla influencerka Ema Fajnor. Hodnotenia tejto dvojice sú naozaj trefné.

(Zdroj: TV JOJ)

V pondelok sa začal nový týždeň a stylisti privítali nové maniačky. Pätica žien však sklamala divákov a svoju nespokojnosť patrične vyjadrili v komentároch pod príspevkami spomínanej šou.

„Moja najobľúbenejšia relácia bola dnes úplne pochovaná... Som veľmi sklamaná, na akú úroveň ste to posunuli,” posťažovala sa istá žena. „Maniačky nie sú to, čo bolo predtým a už sa to nedá pozerať. A toto, čo ste tam teraz dali, je otras. Keď toto majú pozerať aj deti, mali by ste zvážiť, koho tam dávate a keď ide len o sledovanosť, tak je to dosť od veci,” rozhorčila sa zase ďalšia.

(Zdroj: TV JOJ)

Podľa divákov stráca program úroveň. „Maniačky som mala rada, ale naozaj strácajú úroveň… asi chce JOJka prísť o divákov,” či „Prosím, neznižujte úroveň aj tohto programu...” vyjadrili svoj názor. Čo si o tom myslíte vy?