Kucherenko šokovala fanúšikov: TOTO má doma každý, ale Silvia NIE... Čo to je?

BRATISLAVA - Silvia Kucherenko si žije luxusný život v prekrásnom dome, časť z neho už zopárkrát ukázala aj na sociálnych sieťach. Sexi mamička sa doteraz chválila najmä svojou nádhernou kuchyňou, no a človek by si pomyslel, že vzhľadom na jej finančnú situáciu disponuje všakovakými domácimi vymoženosťami. Lenže... Toto u nej nenájdete!

Hoci sa to možno na prvý pohľad nezdá, Silvia je žienka domáca a takisto aj šikovná gazdinka. A ako sa už mnohokrát ukázalo, najradšej sa zvŕta v kuchyni. Mamička 12-ročného Alexandra doma vo veľkom pečie a vyvára, avšak jedna vec sa jej naozaj bridí. Fanúšikom na sociálnej sieti Instagram priznala, že smetný kôš by v jej domácnosti hľadali len márne.

A keď už odpad vynáša, neurobí to bez toho, aby si na ruky nenavliekla ochranné rukavice. „Ja vynášam smeti takto. Lebo sa nechcem dotknúť kontajnera, keď ho otváram. Plus doma nemám kôš, len sáčky na odpad a hádžem to do vonkajšieho kontajnera,” prezradila známa plavovláska, ktorá dodala, že smeti sa v jej domácnosti "neohrejú" ani pol dňa.

