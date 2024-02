Kucherenko sa nechala VYLEPŠIŤ: FOTO pred a po... To je ZMENA!

Silvia Kucherenko (Zdroj: Instagram S.K.)

Silvia Kucherenko posledné roky uprednostňuje skôr prirodzený vzhľad. „Jasné, žena by mala byť upravená a starať sa o seba, ale upútať by mala niečím iným,” vyhlásila Silvia po zmenách, ktoré jej dopomohli ku svojmu prirodzenejšiemu JA.

A síce už Silvia nepôsobí "umelo", služby estetickej kliniky využívať úplne neprestala. Chodí na rôzne neinvazívne zákroky. Najnovšie podstúpila ďalší! „Foxy eyes pomocou nití. Pýtajte sa (kto máte spadnuté viečka, je to super alternatíva neísť do invazívneho zákroku) maximálne 3 dni to máte takto prelepené a tu nemám mihalnice a ani ich nepotrebujem už (nie je to plastika, ak by niekto chcel písať, sú to nite),“ napísala na Instagram, kde pridala aj fotku pred a po. Tú nájdete v našej galérii nižšie. Tento zákrok je obľúbený aj v zahraničí. „Foxy eyes“ majú napríklad aj Megan Fox, Bella Hadid či Jennifer Lopez.

(Zdroj: Instagram S.K.)