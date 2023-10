Reality hviezdička s NEBEZPEČNÝM výstrihom: Mala by mať naňho ZBROJNÝ PREUKAZ!

Aisleyne Horgan-Wallace (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Reality hviezdička Aisleyne Horgan-Wallace (44) po príchode na slávnostnú večeru v Londýne strhla na seba všetky pohľady. Oblečené mala krásne biele šaty s nebezpečne hlbokým výstrihom. Veď pozrite, na ten by mala mať zbrojný preukaz!

Aisleyne Horgan-Wallace sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2006, kedy sa zúčastnila reality šou Big Brother. No v šoubiznise sa jej podarilo presadiť natoľko, že dodnes ju pozývajú do spoločnosti. Aj v týchto dňoch sa objavila na slávnostnej večeri s hosťami Francine Lewis, Danielle Mason a Naomi Isted v Londýne.

A bez pochýb patrila k najvýraznejším osobnostiam večera. Oblečené mala trblietavé šaty z ľahkej bielej látky, ktoré odhalili jej biele nohavičky... No a mega hlboký výstrih zas upriamil pozornosť na jej bujné vnady. Dekolt mala taký nebezpečný, že by naňho mala mať zbrojný preukaz. Veď posúďte sami!

(Zdroj: Profimedia)