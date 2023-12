Náhla ZMENA 2 dni pred zápasom: Priscilla z Ruže ho ZRUŠILA… Súperka to nezvládla!

Zápas Terezy a Priscilly nebude! (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Priscilla Versluis a Tereza Kosecová sa už túto sobotu mali stretnúť zoči-voči v zápasníckom ringu. Bývalé nevesty sa podľa najnovších informácii nepobijú. Zrušila to dva dni pred zápasom!

2. decembra sa opäť známe osobnosti pobijú v zápasníckom ringu. Zdalo sa, že aktuálny Fight Night Challenge bude prebiehať bez nejakých veľkých zmien, no opak je pravdou. Pred časom musel zo zápasu odstúpiť syn politika Richarda Sulíka kvôli vážnemu zraneniu. Jeho súperovi však stihli nájsť náhradníka.

Organizácia aktuálne hlási ďalší zrušený boj. Tentoraz sa týka dvoch slečien, a to bývalých neviest z markizáckej šou Priscilly a Terezy. Tie neúnavne trénovali na deň D. Tereza dokonca musela kvôli súperke zhodiť až osem kíl. No ako však najnovšie informácie ukázali, pripravovala sa márne.

(Zdroj: Vlado Anjel)

„Žiaľ, s poľutovaním vám musíme oznámiť, že zápas Priscilla vs. Tereza na FNC 5 v Bratislave neuvidíte. Ide o veľmi neštandardnú situáciu vzhľadom k tomu, že nám Priscilla len dnes dopoludnia (deň pred vážením) oznámila, že pre zdravotné problémy nemôže nastúpiť. Aj preto už nebolo možné pre Terezu nájsť adekvátnu súperku. Je nám to veľmi ľúto, ale veríme, že si to ešte v budúcnosti v ringu rozdajú," napísala oficiálne stanovisko organizácia Fight Night Challenge.

Terezu Priscillino rozhodnutie vyviedlo z miery. Z celej situácie je veľmi sklamaná, o čom svedšia aj jej úprimné slová, ktoré si môžete vypočuť vo videu nižšie. Posledné vstupenky na veľkolepý galavečer si ešte môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.