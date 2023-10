Neforemná Lena z Dunaja, SEXI manželka slovenského herca a... Nvotovej syn (9) ako DŽENTLMEN!

Takto to vyzeralo na premiére! (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera podvečer sa v jednom z bratislavských kín uskutočnila premiéra filmu A máme, čo sme chceli. Tá prilákala do novootvorených priestorov mnoho známych celebrít. Slovenský herec David Hartl vzal do spoločnosti svoju manželku, ktorá bola nesmierne sexi. Kultúru prišla podporiť aj herečka Dorota Nvotová so svojím 9-ročným synom, ktorý bol nahodený ako pravý džentlmen. A nechýbala ani herečka Janka Kovalčíková, ktorej to tentoraz nevyšlo!