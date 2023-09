Na Farme zasahovala ZÁCHRANKA: Jedna z Farmárok ZRANILA ďalšiu súťažiacu!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Nová séria Farmy má za sebou už niekoľko epizód, no a po počiatočnom "tichu" a oťukávaní sa, začína byť na statku poriadne horúco. Súťažiaci začali robiť prvé intrigy, prejavili sa už aj nejaké tie nezhody a konflikty, no a aby toho nebolo málo, došlo už aj k zraneniu!

Keďže na Farme tento rok panujú úplne iné pravidlá, ako v predchádzajúcich sezónach, slúžkami sa stali dve ženy - Lucia Gašparíková a Sára Vrablecová. Dievčatá sa o svoje povinnosti podeli tak, že sa obe venujú všetkému. Ako starostlivosti o zvieratá, tak aj vareniu. Lenže, to, že sa spoločne postavili za sporák, malo nepríjemné následky.

(Zdroj: TV Markíza)

Stačila chvíľa nepozornosti a Lucia nechtiac obarila Sáre ruku vriacim olejom. Celú situáciu sa okamžite snažila riešiť Mirka, ktorá zavolala záchranárov, aby Sáru ošetrili. Nešlo síce o žiadnu veľkú pohromu, lenže, zranená blondínka dostala inštrukcie, že ruku nemôže namáhať a takisto ju nesmie ani namočiť do vody. A keďže je slúžka, predstavuje to celkom slušný problém. Viac sa dozviete vo videu nižšie, kde uvidíte aj to, ako k celej situácii došlo!