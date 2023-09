Vypadnutý farmár DOPLATIL na nové pravidlá: Úplne ma SABOTOVALI!

(Zdroj: TV Markíza)

Súťažiacich Farmy na začiatku série prekvapila informácia o zmene pravidiel. Ohrození sú totiž každý týždeň až štyria farmári – zvolený sluha si vyberie súpera, no spoločne sa v dueli neocitnú. Ešte predtým si svoje sily zmerajú v súboji o záchranu, kde si k sebe vyberajú spolubojovníka z vlastnej generácie.

No a práve toto sa stalo osudným Danielovi Kňažíkovi. Sára, ktorá sa stala prvým duelantom, si ho totiž povolala na pomoc do súboja o záchranu. Ten však dvojica prehrala, a tak sa spoločne ocitli v dueli. Ten bol do poslednej chvíle absolútne vyrovnaný. Prvú disciplínu vyhral Daniel, druhú Sára, po tretej mal navrch opäť Daniel, no ďalšou výhrou ho Sára opäť dorovnala.

O všetkom rozhodol vedomostný kvíz. A dokonca aj v ňom sa obom podarilo v rovnakom momente dosiahnuť víťazný počet správnych odpovedí. Až ďalšie "bonusové" otázky rozhodli o víťazovi. Sára odpovedala správne a Daniel sa s účinkovaním v reality šou Farma musel rozlúčiť. A ako s odstupom času prezradil vo Farme Extra, za vinu to tak trochu dáva novým pravidlám.

„Nové pravidlá ma možnože trochu sabotovali, ale no... Čo už narobíme,“ zahlásil Daniel. A keď dostal otázku, či si myslí, že by si ho pri pôvodných pravidlách súperi do duelu nevybrali, odpovedal s nadsázkou: „Na 900%, lebo ja som zaklínač ľudí, mňa by si len tak niekto nevybral, lebo ja som zlatíčko. A hlavne som slabý a bolo by to nefér,“ dodal.

