KRITIKA novej série Nákupných maniačok: Urobili ste z toho STOKU!

Diváci majú výhrady voči novému smeru Nákupných maniačok. (Zdroj: TV JOJ)

Minulý týždeň sa na obrazovkách televízie Joj objavila prvá pätica súťažiacich v rámci novej série Nákupných maniačok. A bola plná hašterenia a intríg. Módne stylistky Katka a Monika sa do seba pustili už v prvý deň a ich nezhody sa niesli celým týždňom. No ani nové nakupujúce veľa pokoja na obrazovky nepriniesli.

Hneď v pondelok sa o rozruch postaral Adam Nemeček, známy pod prezývkou Slaytiiina, ktorý si servítky pred ústa nekladie. Porotcom poriadne naložil. „Tí porotcovia budú trápni homosexuáli a bude tam nejaká škaredá, nevkusná Ema Fajnor. Takže absolútne sa na nich neteším,“ zahlásil pred kamerami, no potom si na sociálnej sieti Instagram sypal popol na hlavu.

Vyberanie čoraz kontroverznejších účastníkov a smer, akým sa nová séria Nákupných maniačok uberá, sa však divákom prestáva páčiť. Šou už vraj nie je o móde a nakupovaní, ale o intrigách. „Prosím vás, to čo robíte z tejto relácie? No to je hanba, ako dokážete módnu reláciu znížiť na úroveň nula,“ napísala jedna z komentujúcich a pridali sa k nej ďalšie.

(Zdroj: Tv Joj)

„Úplne súhlasím, casting je podľa všetkého polka ľudí z Bez servítky a podľa toho to aj vyzerá. Stavili na kontroverziu, konflikty, čím väčší blázon, tým lepšie... Pretože, keďže im to zabralo v Bez servítky, tak to uplatňujú i tu. Smutné, už dávno to nie je primárne ani o varení a ani o móde,“ napísala ďalšia, ktorá si dokonca myslí, že minulý týždeň bola v šou odvysielaná šikana a extrémne ponižovanie jednej súťažiacej.

Mnohí majú pocit, že Nákupné maniačky sa snažia prilákať divákov, podobne ako Bez servítky, intrigami a škandálmi. No to je obrovská škoda. „Voľakedy to malo akú-takú úroveň, teraz ste z toho urobili čistú stoku, ako z Bez servítky,“ dodal ďalší z komentujúcich.

Nuž, nechajme sa prekvapiť, či si Jojka odozvu divákov zoberie k srdcu a vráti sa k pôvodnému zámeru šou, alebo... Možno kontroverzia opäť zafunguje a nové Nákupné maniačky prilákajú k obrazovkám oveľa väčšie množstvo divákov.

(Zdroj: Tv Joj)