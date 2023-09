Podgurážený chlap ATAKOVAL huslistu Jančíka: DRZÉHO fanúšika takto SPACIFIKOVAL!

(Zdroj: Filip Jančík)

Filip patrí k umelcom, ktorí sú na seba mimoriadne prísni, neustále posúvajú vlastné limity, neboja sa akýchkoľvek profesionálnych výziev a zrejme aj preto bývajú ich výkony na pódiu nezabudnuteľným zážitkom. Známy umelec ale aktuálne dokázal i to, že má nervy zo železa, lepšie povedané, nenechá sa len tak rozhodiť. A to ani v prípade, ak sú v hre jeho milované husle.

Počas festivalu na východnom Slovensku, kde Filip predviedol svoju husľovú šou, po ňom totiž jeden s alkoholom podgurážených chlapíkov hodil mobilný telefón. A to dokonca tak nešťastne, že trafil rovno Filipove husle v hodnote osobného automobilu. Jančík sa však zachoval ako absolútny profík a koncert odohral aj napriek rozladeným strunám a zážitku, ktorý by zrejme prchkejšia povaha takto - s kľudom gentlemana, neustála.

Nápad za stovky eur

Samotný Jančík netají, že počas koncertu sa nachádza vo vlastnej emocionálnej bubline a skladby, ktoré prezentuje, mimoriadne prežíva. Preto je až neuveriteľné, že túto premiérovú skúsenosť prešiel pomaly s úsmevom na perách. Ba čo viac, rozhodol sa ju speňažiť! Po vystúpení mu totiž, už aj s „novým“ telefónom v ruke, napadlo vyťažiť z „vrhu“ maximum a rozhodol sa ho predať. K získanej sume pridal raz toľko, tentoraz už zo svojich peňazí a čiastku poslal na účet detského doma v Spišskej Novej Vsi, ktorý pravidelne podporuje. Tomu sa povie umenie vyťažiť aj z nepríjemnej skúsenosti maximum.

Hádžte radšej plyšové hračky či bankovky

Jančík s humorom sebe vlastným na svojich sociálnych sieťach poznamenal, že pokiaľ by mal niekto záujem sa s ním odfotiť, ochotne zapózuje, pričom podobné materiálne obety nie sú nutné. No pre prípad, že by sa niekto predsa len rád inšpiroval predchádzajúcimi riadkami, miesto mobilu môže použiť bankovky alebo plyšové hračky. Ako Filip ukázal, s ich ďalším využitím, napríklad v prospech charity, nemá žiadny problém. Práve naopak.

