Jana Kovalčíková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Tak toto je už veľa aj na koňa! Počas uplynulej nedele mali diváci možnosť pozrieť si premiérovú epizódu novej markizáckej relácie. Možné je všetko si okamžite získalo salvu pozitívnych reakcií, no a niet sa čomu čudovať. Šou totiž ukazuje naše celebrity v úplne inom svetle, ako sme boli doteraz zvyknutí. Nikoho z nich nešetrili, no a to isté bude platiť aj tento víkend!

Šou Možné je všetko pozostáva z niekoľkých bláznivých hier, počas ktorých sa celebrity dostávajú do situácií, v akých ste ich ešte nevideli. V drvivej väčšine musia počas extrémnych podmienok podávať herecké výkony a absolútne improvizovať. V premiérovej časti ste tak naše hviezdy mohli vidieť na šikmej ploche, v miestnosti, kde bola absolútna tma, variť dole hlavou či podávať zmrzlinu počas toho, ako sa triasli na podložkách.

Kovalčíkovú v Markíze vôbec NEŠETRIA: Z tohto sa už len tak ľahko nespamätá! (Zdroj: TV Markíza)

Niektoré z disciplín sú pomerne fyzicky náročné a súťažiaci sa pri nich nielen riadne zapotia, ale aj dotlčú. No a žiarivým príkladom je herečka Janka Kovalčíková. Počas prvej časti musela niekoľko minút visieť dole hlavou, neskôr hrala scénku na šikmej plošine. Tam sa neustále šmýkala, niekoľkokrát spadla či narazila, no a každému bolo zrejmé, že obdobná hra sa skrátka nezaobíde bez nejakej tej boľačky.

(Zdroj: TV Markíza)

Herečka sa ledva spamätala z úvodnej epizódy, no a keď prišlo k druhej, opäť jej poriadne naložili. A to doslova. Jana totiž musela abslvovať vedomostný kvíz, na otázky však odpovedala počas toho, ako ju judo zápasník obracal ako palacinku a hádzal o zem. O tom, že to nebolo práve med lízať, nesvedčí len video, ktoré si môžete pozrieť vyššie, ale aj šokované výrazy ostatných účastníkov, ktorí to celé videli v priamom prenose. Aha, čo jej znova dorobili!

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť

×

(Zdroj: TV Markíza)

(Zdroj: TV Markíza)