Huslista Filip Jančík prinesie sériu exkluzívnych vianočných koncertov. Bude aj v tvojom meste?

Filipa Jančíka netreba verejnosti extra predstavovať. O svojom talente v minulosti presvedčil aj divákov ďaleko za hranicami Slovenska. Miestom jeho koncertovania sa stali prestížne európske sály či arabského sveta.. Filip sa môže pochváliť dvojnásobným pozvaním do Kuvajtského národného divadla, vystúpením v Dánskom národnom rozhlase, ako aj koncertovaním s hviezdnou Avril Lavigne v rámci otváracieho ceremoniálu Špeciálnych olympijských hier.

Pripomeňme si tiež jeho nezabudnuteľné vystúpenie na Expo Dubaj 2020. Filipov talent ocenil počas svojho života aj maestro Karel Gott. V prvých radách počas Filipových vystúpení dodnes vídať opernú legendu Petra Dvorského, ale i obľúbeného YouTubera Davida Dobríka.

Patent na úspech

Po mimoriadnom triumfe jeho ostatných projektov, keď sa predstavil publiku v rôznych podobách - či už beznádejne vypredanými koncertami na Bratislavskom hrade, šou pod panelákovými oknami počas pandémie, akustickými koncertmi filmovej hudby i dychvyrážajúcou koncertnou premiérou na Dunaji, sa náš najznámejší huslista Filip Jančík rozhodol opäť potešiť zástupy verných fanúšikov. Aj tento rok vyrazí na v poradí štvrté kolo akustického filmového turné po Slovensku. To sa bude niesť v znamení dokonalých Vianoc.

„Vianočné koncerty sú pre mňa príjemným spestrením môjho tradičného repertoáru. Je to milá zmena z môjho celoročného stereotypu, avšak o to viac si tieto vystúpenia po náročnej i dlhej príprave užívam. Teší ma, že moja ponuka vianočných koncertov každý rok stúpa a spolu s mojím tímom máme možnosť priniesť náš malý hudobný kúsok Vianoc medzi ľudí po celom Slovensku,“ netají radosť z nadchádzajúcich týždňov Filip. Niet divu, že sa prispôsobil dopytu a do zoznamu koncertných miest pridáva neustále nové zastávky. Tento rok ich pre veľký dopyt divákov bude až šestnásť!

Na svoje si prídu dospelí i deti

A na čo sa môžu jeho priaznivci tešiť? Poteší ich z veľkej časti nový repertoár, kde svoje miesto nájdu i znelky československých filmov aj rozprávok, ktoré diváci milujú už celé desaťročia. No nebude chýbať ani špeciálny aranžmán z filmu Perinbaba, Pyšná princezná či Tri oriešky pre popolušku.

Filip neostane nič dlžný svojej povesti a fanúšikom prinesie takisto svetovú filmovú hudbu, ktorá k jeho koncertom prirodzene patrí. Počas jeho, do detailov prepracovanej šou, samozrejme zaznejú i skladby, akými sú Piráti z Karibiku, soundtrack z filmu Gladiátor, Forest Gump, Pán Prsteňov či seriálu Game of Thrones. Deti zas poteší pesničkami z Disney rozprávok, vrátane obľúbenej Frozen.

Svetová hudobná posila

Zostava, ktorá bude Filipa sprevádzať počas vianočného turné po Slovensku, má desať členov a mnohí z nich pricestujú kvôli tejto príležitosti zo zahraničia. Ako je o Filipovi veľmi dobre známe a zvykom, rád sa obklopuje tými najskúsenejšími profíkmi. Špecialitou tohtoročného vianočného turné bude zastávka v bratislavskej Starej tržnici, kde Jančík odohrá Akustický večer filmovej hudby 28.12.2023.

“Napriek tomu, že odohrám i piesne, ktoré sú z mojich šou dobre známe, vždy do nich pridávam aj čosi nové, o čo sa chcem s ľuďmi podeliť,“ uzatvára Filip, ktorý sa po vianočnej šnúre plánuje ihneď vrhnúť do nových projektov. Veď v jeho prípade sme si zvykli, že kreativita, akou disponuje, je zárukou nových, čoraz odvážnejších konceptuálnych projektov, ktoré nemajú na Slovensku obdobu.

Zoznam vianočných koncertov:

Piešťany – 1. 12. 2023

Trnava – 2. 12. 2023

Ružomberok – 4. 12. 2023

Nové Zámky – 5. 12. 2023

Nitra – 6. 12. 2023

Martin – 9. 12. 2023

Spišská Nová Ves – 10. 12. 2023

Košice – 11. 12. 2023

Poprad – 14. 12. 2023

Prešov – 15. 12. 2023

Lučenec – 16. 12. 2023

Žilina – 17. 12. 2023

Zvolen – 18. 12. 2023

Trenčín – 19. 12. 2023

Skalica – 20. 12. 2023

Bratislava – 28. 12. 2023



Pre fanúšikov, ktorí sú v jeho vernostnom “klube” pripravuje počas turné prekvapenia.

