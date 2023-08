(Zdroj: TV MARKÍZA)

BRATISLAVA - Lucia Mokráňová a jej partner Martin sa už vyše dva a pol roka tešia zo spoločnej dcérky Tali. Aj po rokoch vzťahu na zaľúbencoch vidno, že sa milujú a myšlienka, že by strávili zvyšok života inak, ako po boku toho druhého, u nich nehrozí. Dvojica má mnoho spoločných plánov do budúcnosti, no a niektorých z nich už aktívne pracujú...

Dvomi zo zmienených plánov je stavba vysnívaného domu, no a okrem neho makajú aj na Ďalšej nehnuteľnosti - chate v horách. Práve tá dostala prednosť a dvojica by ju chcela dokončiť ako prvú. „Teraz sa sťahujeme, staviame dom a staviame aj chatu a bohužiaľ sme uprednostnili chatu, aby sa dostavala skôr než dom, lebo tej už chýba len kúsok, takže zatiaľ ideme do prenájmu a vlastne postupne budeme stavať aj chatu aj dom. A nejako to dokončíme, no je to veľmi teraz také náročné obdobie, ale tak verím, že to zvládneme," prezradila Lucia pre Topky.sk počas markizáckej media párty.

Lucia Mokráňová a jej partner stavajú chatu: EXTRÉMNE mastná suma... Za TOTO by ste kúpili aj TRI byty! (Zdroj: Maarty)

Lucia priznáva, že realizácia vytúženého zrubu je mimoriadne finančne náročná a nepriaznivý škrt cez rozpočet im spôsobila aj obrovská inflácia. „Áno je to veľmi náročné finančne, to je teda. To sme ani vlastne... My sme do týchto projektov išli vtedy, keď vlastne nebolo ešte všetko také drahé a vlastne tým, že sa všetko zdražuje, tak sa nám trošku tak spomalili tie stavby," priznala nám pôvabná mamička rozkošnej Talinky.

Lucia Mokráňová (Zdroj: Ján Zemiar)

Do stavby musia investovať veľké peniaze aj preto, že jej partner Martin má na budúcu "chalupu" obrovské nároky. „Môj priateľ, keď niečo stavia, alebo keď chce niečo, aby sme spolu robili, on to chce mať premakané do detailov. Že on nechce postaviť nejakú drevenicu, ktorá bude stáť 150-tisíc, možno ani to nie. Chce proste, aby to bolo také, že keď tam človek príde, aby mal z toho zážitok a nejaký pôžitok. Takže bude to pekné," vysvetlila nám Lucia, ktorá nám prezradila aj to, ako bude chata v horách vyzerať.

Plány o tom, aký bude mať zrub dizajn, čo všetko tam bude, koľko ich celá táto stavba vyjde a aj to, ako si Lucia zaspomínala na Farmu, si môžete vypočuť v našom video-rozhovore vyššie!

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť

×

Lucia Mokráňová s partnerom (Zdroj: TV Markíza)