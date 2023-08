Braňo Deák OTVORENE: TOTO uprednostnil pred prácou… Ja som už taký!

Braňo Deák (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj keď je žiadanou tvárou a herecké ponuky sa mu hrnú jedna radosť, vždy si nájde čas a dokáže podporiť aj charitatívne projekty. My sme Braňa Deáka zastihli pri fotení kalendára v spolupráci s občianskym združením Kone ľuďom. O hercovi je všeobecne známe, že je milovníkom koní. Kedysi, ako malý chlapec, jazdil a predvádzal voltíž.

„Ja som pri koňoch vyrastal, my sme dokonca kone mali aj doma. Takže ja to beriem ako súčasť môjho života a môjho detstva a vlastne aj súčasť môjho vôbec celého života, lebo som dodnes s koňmi veľmi tak akože spriahnutý,“ rozrozprával sa pre Topky.sk. Nás však zaujímalo aj to, ako funguje jeho pracovný a profesný život a akým spôsobom to dokáže všetko skĺbiť.

„Ja neviem, ja som si to tak nastavil, že pre mňa je naozaj tá práca veľmi dôležitá, ale v prvom rade sú tam tie deti, moja rodina, tá moja žena, s ktorými čas strávený je najlepší, a tak sme si to doma aj tak akoby zadelili, že tá práca a súkromný život je to tak pól na pól, takže naozaj ja som veľa doma. Aj som v práci, ale som naozaj že veľa, veľa doma s deckami, pretože to už ten čas nikto nevráti,“ vyjadril sa dvojnásobný otec a vzápätí otvorene priznal, čo si uvedomil počas obdobia pandémie.

„A to si uvedomujem, že pri Matilde som bol, pretože ona mala rok, prišla korona a my sme boli všetci doma a ja som videl všetky tie veci, ktoré je dobré, keď človek vidí, alebo teda otec vidí, že proste prvé krôčiky a prvé nejaké slová, a to som všetko zažil a chcem to zažiť aj pri Adamovi,“ poznamenal umelec.

Je teda nad slnko jasné, že svoju rodinu uprednostňuje pred prácou a nechce prísť o všetky tie prvé chvíle, ktoré sú dôležité. „Ja mám priority rodinu, ja som už taký,“ dodal na záver. V rozhovore sme prebrali aj to, akého zvieraťa sa najviac bojí a taktiež akým špeciálnym darom oplýva. Viac sa dozviete už vyššie.