Nákupná maniačka ŠOKOVALA hodnotou svojho šatníka: Za tú SUMU by kúpila aj byt!

V úvodnom týždni vynovených Nákupných maniačok sa na tému Luxusný ľan budú obliekať asistentka Katarína, mamička na rodičovskej dovolenke Romana, majiteľka obchodu s módou Monika, učiteľka Františka a stylistka Katka. Posledná v zozname nakupovala hneď v pondelok a kým ona brázdila nákupné centrum, súperky si prezerali jej šatník. A našli v ňom nejeden exkluzívny kúsok od svetových značiek.

„Tieto šaty sú asi najdrahším kúskom z môjho šatníka, pretože sú od zvučnej značky návrhárskej. Tieto šaty stáli 2600 eur,“ povedala Katka v úvode a všetkých šokovala. Ešte väčší šok však prišiel pri letných šatách. O tých stylistka povedala, že neboli až také drahé, pretože sú z detského oddelenia a stáli len 700 eur. Ďalším exkluzívnym kúskom bola kožená letecká bunda, ktorej cena bola 4 tisíc eur. Podobných luxusných kúskov priniesla do štúdia hneď niekoľko a súperky pri pohľade na ne len gúľali očami.

Inak na tom asi nebudú ani diváci, a to najmä vo chvíli, keď Katka prezradí, odkiaľ má toľko financií na tak drahé kúsky. „Väčšinu drahých kúskov mi kupuje môj partner. Takže, moje srdce veľmi neplače, keď sa platí. Plače skôr jeho peňaženka,“ povedala Katka suverénne s úsmevom. Pri záverečnom hodnotení finálneho outfitu sa Romana vrátila ku Katkinmu šatníku pomerne háklivou otázkou. „Baby, čo si myslíte, koľko peňazí bolo v tom šatníku? Akože hrubý odhad, lebo..." opýtala sa. „Asi niekoľko desiatok tisíc eur?“ tipovali súťažiace.

„Asi tak by som to nazvala... Možno by som prekročila aj tú stovku už. Ešte s tým, čo je samozrejme doma,“ prezradila pondelková maniačka. „Trošku mi to aj prišlo ľúto, pretože naozaj niektoré deti nemajú ani čo jesť a fakt je ich dosť. A mať toľko vecí v šatníku, je naozaj až trošku prehnané,“myslí si Fany. „Niekto má len dve alebo tri veci za takú sumu. Čiže, ja z toho nie som nejaká prekvapená. Za peniaze aj sprostý kúpi,“ skonštatovala Moňa. „Stotisíc? No a čo? Niekto kupuje autá, niekto kupuje domy, ja kupujem oblečenie,“ dodala Katka na záver s absolútnym nadhľadom.

