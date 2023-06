Prvá celebrita v kampani! Demokrati vytiahli prekvapivé meno: Herečku, speváčku, cestovateľku a dcéru legendy

BRATISLAVA - To, čo bolo na našej vláde dobré, je teraz v Demokratoch. Tvrdí nečakane herečka Dorota Nvotová, ktorá sa šokujúco objavila po boku expremiéra Eduarda Hegera ako jeho nová posila. Sám líder strany je rád, že ich Nvotová podporí.

VIDEO Demokrati predstavili novú posilu:

Demokrati v týchto dňoch týždeň po týždni predstavujú novinky v strane. Nedávno prišli pred verejnosť so spájaním sa s Jablkom Lucie Ďuriš Nicholsonovej, následne predstavili jadrového fyzika, a teraz je tu opäť ďalšie prekvapenie. Známa dcéra herečky Anny Šiškovej, speváčka, cestovateľka a herečka Dorota Nvotová ohlásila, že sa stane súčasťou Hegerovej strany.

Nvotová by sa chcela venovať téme menšín, Rómov aj kultúry, pretože má za sebou niekoľko projektov v týchto oblastiach. Pripomenula, že kultúra prešla počas pandémie ťažkým obdobím a stále nebolo dosť zadosťučinené všetkým umelcom a ľuďom pracujúcim v umeleckom priemysle. Dodala, že posledné roky sa venovala občianskemu aktivizmu, no to na zmenu úplne nestačí. Ako umelkyňa vidí svoje miesto v politike, chce pomôcť strane v kampani. Demokrati sú podľa nej stranou, v ktorej sa stretli pre ňu voliteľní ľudia. Ocenila expremiéra Eduarda Hegera a exministra obrany Jaroslava Naďa za ich postoje po začiatku invázie na Ukrajinu.

Je to človek s veľkým srdcom a silnou posilou, pochvaľuje si Heger

"Je veľmi aktívna v občianskej spoločnosti a je to človek, ktorý sa nevzdáva, je skúsený a je to človek s veľkým srdcom. Preto je Dorota silnou posilou Demokratov," pochválil Heger nový prírastok v strane.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Neustále útoky extrémistov ma prinútili zapojiť sa do boja, priznala herečka

"Sama som si to napísala. Možno ste prekvapení, že teraz tu vidíte stáť mňa. Čakal by sa to asi málokto. Niekedy sa však ocitneme na rázcestí a treba sa dobre rozhodnúť, ktorá cesta je tá naša. Na tomto rázcestí som sa ocitla aj ja. Posledné roky v občianskom aktivizme ma presvedčili o tom, že má zmysel konať, a keď treba aj kričať," povedala Nvotová, ktorá kritizovala útoky Roberta Fica, extrémistov a iných ľudí na prezidentku, priznala, že toto v nej naštartovalo motor, vďaka ktorému sa v Demokratoch ocitla.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Chcem sa baviť v politike, ktorá bude nudná

"Chvála bohu, že nám hrozí nudná vláda," dodala s dávkou irónie Nvotová, ktorá komentovala aktuálnu politickú situáciu a dodala, že Slovensko prechádza búrlivou atmosférou dezinformačnej vojny, v ktorej síce "netečie krv", ale je aj tak nebezpečná. Nvotová vyjadrila presvedčenie, že aj v budúcnosti by chcela mať "nudnú vládu". Aktuálne emotívne trendy politickej scény rozhodne nechváli a nechce, aby pokračovali.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vychutnala si aj Matoviča

Nvotová povedala, že práve lojalita Eduarda Hegera je niečo, prečo ona ako kandidátka strany verí. "Keď bude situácia iná, táto jeho vlastnosť bude nosnou žrďou našej vlajky," povedala Nvotová, ktorá si v prejave vychutnala aj jeho bývalého straníckeho šéfa z OĽaNO. "Toxická osoba v jeho bezprostrednom okolí mu už teraz nebude brániť, aby svoju lojalitu uplatnil tam, kde ju najviac treba - u občanov Slovenska," povedala na záver Nvotová.