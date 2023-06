Nvotová je v politike pár dní a už zúri: Pustila sa do Kollárovho poslanca, chce ospravedlnenie! Dôvodom je kontroverzná fotka

Video: Herečka a aktivistka Dorota Nvotová sa stáva súčasťou kandidátky strany Demokrati

Nvotová tvrdí, že na fotke nie je ona a ani nevie, o koho ide. Nepozná dokonca ani autora fotografie. „Keď som do toho boja vstúpila, vedela som, že bude plný hnoja. Ale zároveň viem, že som naňho za tie roky už imúnna. To však neznamená, že nechám lož, aby sa beztrestne šírila. Nie, nerúcam sa z toho, v podstate je to úsmevné, lebo dievčina na fotke oplýva naozaj lepšími vnadami ako ja, čiže tento konšpiračný útok sa dá pri troche nadsázky brať ako kompliment,“ uviedla.

„Hlavná hrdinka tejto fotografie má plnšie poprsie, krajšiu figúru a luxusné prádlo. V podstate jej závidím. Takisto obdivujem ako dokáže chodiť v hentakých podpädkoch… a ešte po požití!,“ uviedla na margo záberov. „Ak ju niekto poznáte, pozdravte ju. Na Slovensku je populárnejšia ako ja,“ dodala rozčúlene.

Žiada ospravedlnenie

Pozornosť venovala najmä poslancovi za Sme rodina Jozefovi Šimkovi, ktorý zábery zdieľal na svojom profile s popisom: „Ďalšia politička na výslní.“ Aktuálne príspevok s takýmto obsahom na poslancovom profile nenájdete, môžete tam však vidieť niekoľko hodín starý, no v súčasnosti už nedostupný post.

Nvotová Šimka vyzvala, aby sa ospravedlnil za to, že o nej šíril klamstvá a prízvukovala, že chce ospravedlnenie, stiahnutie príspevku podľa nej nestačí. „Od poslanca Národnej rady a primátora by som čakala, že si fotku bez zdroja dá aspoň do vyhliadavača predtým, než ma klamlivo obviní. Našli by ste napríklad, že táto fotka je na ruských aj poľských weboch. A priemerne inteligentnému človeku by došlo, že to buď Nvotová nie je, alebo je z akéhosi dôvodu známa aj u Putina,“ uviedla.

Primátor Rimavskej Soboty a poslanec NR SR Jozef Šimko sa do parlamentu dostal v roku 2020 na kandidátke strany ĽS Naše Slovensko. V roku 2021 však vystúpil pre názorové rozdiely týkajúce sa pandémie a pôsobil ako nezaradený poslanec. Do klubu Sme rodina vstúpil v septembri 2022.