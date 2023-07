Simona Krainová ukázala malého syna: FOTO VULGÁRNE gesto a… Na nohách má podpätky!

PRAHA - Topmodelka Simona Krainová (50) je známa tým, že z hejterov si ťažkú hlavu nerobí a absolútne ju nezaujíma, čo si kto o nej myslí. Sexi blondínka si skrátka ide svoje, no a presne to je dôvodom, prečo svojich sledovateľov na sociálnej sieti Instagram často pobúri. A stalo sa to aj teraz. Ibaže momentálne je dôvodom jej syn!

Simona Krainová je pyšná mamička dvoch synov, staršieho Maxa a mladšieho Bruna. Svoje ratolesti síce na sociálnych sieťach neukazuje práve často, no keď tak urobí, vždy to stojí zato. Aktuálne na svoj profil pridala fotografiu 10-ročného Bruna, no a zverejnený záber vyvolal rozpačité reakcie a pomerne slušnú lavínu kritiky.

Rozkošný chlapec totiž na snímke pózuje v lodičkách svojej maminy a aby "kontroverzie" nebolo málo, do objektívu fotoaparátu ukazuje vulgárne gesto v podobe vystrčených prostredníkov. „Normálnosť je nuda. Nenudíme sa,” napísala modelka k fotke svojho malého synátora.

A ako sa dalo očakávať, pod fotografiou sa okamžite vyrojilo takmer 200 komentárov od Krainovej sledovateľov, pričom mnohé z nich sú ladené vyslovene negatívne a ľudia v nich vyjadrovali svoje pohoršenie. Niektorí sa začali vyjadrovať absolútne cez čiaru a bez servítky pred ústami spochybňovali Maxovu orientáciu. Chlapca začali nechutne urážať a našiel sa dokonca aj komentár, kde ho prirovnali k Ondřejovi Brzobohatému.

Našťastie, našli sa aj takí, ktorí majú pre rebelantstvo a bezprostrednosť Maxa pochopenie a vnímajú, že je to skrátka len pojašené dieťa. „Som prekvapená. Chlapec si obuje lodičky a hneď ho tu nálepkujú, že je gay, dievča, trans... Veď je to iba kus topánky. Nič viac, nič menej,” napísala istá žena, na ktorej odkaz zareagovala aj Simona. „Kreténovo, no,” vyjadrila sa.

To, že si chlapča zo žartu obulo topánky na podpätku, chápu aj iné mamičky. „Keď príde balík s lodičkami, prví si ich skúšajú chlapci, pretože je to pre nich výzva, prejsť v nich cez obývačku,” napísala jedna z nich. „U nás to isté, syn tiež skúša, koľko v nich dokáže prejsť,” pridala sa pani Alena. No a ako to vnímate vy? Máte s vašimi deťmi podobné skúsenosti?