Markizácky fešák je zadaný: Nabalil si mamičku... Ona mala v marci ešte iného!

PRAHA - Tohtoročný víťaz drsnej šou Survivor po rokoch samoty priznal frajerku. Stalo sa to veľmi rýchlo a inak, ako si predstavoval. Zbalil poriadnu kočku, ktorá je mamou malého synčeka! Má to však jeden háčik. Do nového vzťahu išla poriadne skoro po rozchode, keďže mala ešte v marci iného!

V máji tohto roku, po tvrdom boji na opustenom ostrove, bol známy víťaz šou Survivor. A finále bolo naozaj mega tesné. O jeden hlas vyhral celú súťaž český fešák Tomáš Weimann. Tomáš si neodniesol len titul Survivora, ale aj rozprávkovú výhru 100-tisíc eur.

Po tom, ako Dominikánsku republiku všetci opustili, zaradili sa späť do normálneho života. Niekomu to išlo ľahšie a inému zase ťažšie. Tomáš začal opäť makať na svojej postave a po pár mesiacoch sa vrátil na svoju pôvodnú váhu.

Galéria fotiek () Zdroj: Tv Markíza

Po jeho boku sa doteraz neobjavovala žiadna kočka a určite si nejedna z jeho fanúšičiek na neho brúsila zuby. No ale milé dámy, teraz máte už smolu! Včera priznal nový vzťah. „Po niekoľkých rokoch práce na sebe samom som sa dostal do fázy, kedy som si uvedomil, že som prvýkrát v živote naozaj pripravený na to si pustiť ženu do svojho života a ísť tú úžasnú cestu menom život po jej boku,” zneli jeho úvodné slová.

„Moja forma lásky je žiť pre druhého, áno, možno som naivný a znie to ako z rozprávky, ale ja tomu verím a nikdy neprestanem,“ priznal. Dlhé roky bol sám a čakal, kedy bude pripravený na pravú lásku. Ten moment nastal teraz!

„Stalo sa to všetko rýchlo a úplne inak, než som si kedy predstavoval, ale to je život a ten vám to vždy naservíruje úplne inak,” zdôveril sa. Jeho novou láskou je česká kráska Markéta, ktorá je mamou ročného synčeka. A podľa záberov na Instagrame bola ešte v marci zadaná s úplne iným mužom. Presnejšie ide o otca jej dieťatka.