Dara Rolins v tom má jasno: SVADBA s Nedvědom NEHROZÍ… Čoho sa bojí?!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Dara Rolins (50) už istú dobu žiari šťastím po boku bývalého futbalistu Pavla Nedvěda (50), no ďalší spoločný krok v ich živote sa akoby obávala spraviť. Prečo to tak je?

Dara Rolins a Pavel Nedvěd tvoria pár už dva roky. Dokopy sa dali v lete 2021, no verejnosť sa o ich vzťahu dozvedela až o pol roka neskôr. Dovtedy si tieto hrdličky užívali svoje šťastie v úplnom súkromí. Aktuálne už ich príbeh lásky sledujú dve republiky a zrejme sú predmetom záujmu aj v Taliansku, kde Nedvěd dlhodobo pôsobí.

Dara pred pár dňami zavítala na Slovenku roka, kde doslova žiarila. „Ja si myslím, že krása ženy spočíva hlavne v jej šťastí. Keď je žena krásna, tak je šťastná. Jednoducho je jedno, či je blondína, bruneta, či má 20 rokov, alebo 50... To šťastie z nej žiari a ja si myslím, že to je aj môj prípad... Ja som po boku Pavla nesmierne šťastná a cítim sa vedľa neho veľmi prirodzene, prirodzene krásne,“ vyhlásila pre Topky.sk Dara.

Odkedy sú spolu, speváčka akoby ešte viac omladla a to, že je so všetkým spokojná, z nej priam vyžaruje.

Posunúť svoj vzťah na ďalšiu úroveň svadbou však neplánujú. „Nie,“ poznamenala najprv umelkyňa stručne. „Vieš, ako to býva. Ono je to teraz tak dobré, že čokoľvek iné by to mohlo eventuálne pokaziť a do toho my nejdeme,“ vysvetlila nám svoje obavy. A tak svadba s Nedvědom v blízkej budúcnosti naozaj nehrozí.

V rozhovore nám však čo-to prezradila aj o svojej dcére Lole, ktorá nedávno nafotila titulku pre istý magazín a stala sa tak na istý moment modelkou. Viac sa však už dozviete z nášho videa vyššie.

