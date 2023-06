ŤAŽKO CHORÁ súťažiaca (36) z Masterchefa: Verejná ZBIERKA na liečbu… Teraz ju obviňujú z PODVODU!

PRAHA - Široká verejnosť začala registrovať Denisu Cziglovú (36) prostredníctvom českej verzie kuchárskej šou MasterChef, kde zvádzala boj s ostatnými súťažiacimi. No vo svojom živote súperí s oveľa nepríjemnejším protivníkom, so zákernou rakovinou. A aby toho nebolo málo, najnovšie čelí nechutným obvineniam...

V živote to nemala vôbec jednoduché, no aj tak sa niekdajšia súťažiaca z českého MasterChef Denisa Cziglová rozhodla bojovať. Ako sme vás už pred časom informovali, kuchárka sa musela popasovať so zákernou rakovinou a operovali jej nádor na mozgu.

Keďže samotná liečba je finančne náročná, požiadala Denisa o pomoc a vyhlásila verejnú zbierku.

Napriek svojmu trápeniu sa rozhodla užívať si život a nedávno so svojou rodinou zamierila na dovolenku. Fotky plné radosti so svojimi najbližšími zverejnila na sociálnej sieti Facebook s príznačným popisom: „Neschovávaj si nič na špeciálnu príležitosť, byť živý je špeciálna príležitosť.“

A spustila tým lavínu, akú zrejme nečakala ani v najhoršom sne. Začali sa na ňu valiť komentáre plné nechutných obvinení. „Na toto používate peniaze, ktoré ste vyzbierali na Donio s tým, že za ne budete podstupovať liečbu v zahraničí? S reklamou v médiách v pozadí a manželom podnikateľom. No, keď máte na to žalúdok...,“ znel komentár od jednej z jej sledujúcich, ktorá sa do bývalej súťažiacej poriadne pustila a svoju pravdu si neustále dokazovala v slovnej bitke aj s ďalšími z Denisiných sledovateľov.

„Ste si na 100 % istá, že Deniska použila peniaze z Donia na dovolenku? Myslím, že tu akurát rozprávate lži a šíriť urážky je taktiež trestné,“ zastávala si brunetku jej fenúšička, no to rozprúdilo ešte väčšiu hádku. A to už Denisa nenechala len tak a taktiež sa do diskusie zapojila.

„Vy ste asi veľmi jednoduchá, že? Za prvé, každé výdaje za lieky a iné veci k liečbe sa musia odovzdávať Doniu. Manžel aj ja si vieme zarobiť peniaze aj na dovolenku a normálny život. Ďakujem za vaše pochopenie, ale neviem, či práve vaša hlava to bude chápať. Tak veľa zdravia. Nech sa toto nemusí nikdy riešiť,“ vyjadrila sa známa kuchárka.

Stále neveriaca žena jej však uštedrila ďalší zásah. „Úplne najjednoduchšie... Takže mi váš život príde skôr luxusný než normálny. A o tom to celé je,“ zneli zrejme závistlivé slová.

